खेतड़ी में हार्डवेयर की दुकान में भीषण विस्फोट, दुकानदार की मौत, 60 फीट दूर जा गिरा शटर

दुकान में भीषण विस्फोट ( फोटो ईटीवी भारत झुंझुनू )

खेतड़ी (झुंझुनू): खेतड़ी कस्बे के निजामपुर मोड़ पर मंगलवार देर रात हार्डवेयर की दुकान में भीषण विस्फोट से दहशत फैल गई. विस्फोट इतना जबरदस्त था कि दुकान का लोहे का शटर करीब 60 फीट और दुकानदार करीब 20 फीट दूर सड़क पर जा गिरा. दुकानदार की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के वक्त दुकानदार दुकान में सो रहा था. थानाधिकारी कैलाश चंद ने बताया कि ब्लास्ट की सूचना पर जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचा. जेसीबी की सहायता के दुकान के मलबे से एक शव निकाला, जो दुकानदार का था. पपूरना निवासी दुकानदार मृत मिला. शव खेतड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रात करीब दो बजे अचानक जोरदार धमाका हुआ. आसपास का इलाका दहल गया. लोगों ने हार्डवेयर की दुकान से धुआं और लपटें उठती देखी. धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि आसपास की दुकानों के शीशे टूट गए. सड़क पर मलबा बिखर गया. घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई और पुलिस को सूचना दी. खेतड़ी में दुकान में विस्फोट (ETV Bharat Khetri (Jhunjhunu))