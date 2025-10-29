ETV Bharat / state

खेतड़ी में हार्डवेयर की दुकान में भीषण विस्फोट, दुकानदार की मौत, 60 फीट दूर जा गिरा शटर

खेतड़ी के निजामपुर मोड़ पर धमाके से आसपास दहशत मच गई. प्रारंभिक जांच में सिलेंडर या केमिकल से विस्फोट की बात कही जा रही है.

दुकान में भीषण विस्फोट
दुकान में भीषण विस्फोट (फोटो ईटीवी भारत झुंझुनू)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 29, 2025 at 8:37 AM IST

खेतड़ी (झुंझुनू): खेतड़ी कस्बे के निजामपुर मोड़ पर मंगलवार देर रात हार्डवेयर की दुकान में भीषण विस्फोट से दहशत फैल गई. विस्फोट इतना जबरदस्त था कि दुकान का लोहे का शटर करीब 60 फीट और दुकानदार करीब 20 फीट दूर सड़क पर जा गिरा. दुकानदार की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के वक्त दुकानदार दुकान में सो रहा था.

थानाधिकारी कैलाश चंद ने बताया कि ब्लास्ट की सूचना पर जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचा. जेसीबी की सहायता के दुकान के मलबे से एक शव निकाला, जो दुकानदार का था. पपूरना निवासी दुकानदार मृत मिला. शव खेतड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रात करीब दो बजे अचानक जोरदार धमाका हुआ. आसपास का इलाका दहल गया. लोगों ने हार्डवेयर की दुकान से धुआं और लपटें उठती देखी. धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि आसपास की दुकानों के शीशे टूट गए. सड़क पर मलबा बिखर गया. घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई और पुलिस को सूचना दी.

खेतड़ी में दुकान में विस्फोट (ETV Bharat Khetri (Jhunjhunu))

पढ़ें:Jaisalmer Bus Fire : अब तक 21 लोगों की मौत, चिकित्सा मंत्री बोले- AC कंप्रेशर फटने से विस्फोट होने की संभावना

वजह पता नहीं: खेतड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. दुकानदार के शव को खेतड़ी के राजकीय अजीत उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया. पुलिस ने जांच शुरू कर दी. प्रारंभिक रूप से आशंका है कि विस्फोट गैस सिलेंडर या केमिकल के कारण हुआ होगा क्योंकि दुकान में पेंट और थिनर जैसी ज्वलनशील सामग्री रखी जाती थी.

विस्फोट के बाद आग: धमाके के बाद लगी आग तेजी से पास की किताबों की दुकान तक फैल गई. इससे वहां भी नुकसान हुआ. हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) और नगर पालिका की दो दमकल ने आग बुझाई. मौके पर अफरा-तफरी मची रही. प्रशासन ने आसपास की दुकानों को खाली कराया. पुलिस ने इलाके को घेर लिया. आग का कारण पता लगाने को फॉरेंसिक टीम बुलाई गई. स्थानीय लोगों ने इसे खेतड़ी में अब तक हुए सबसे भीषण विस्फोट बताया.

EXPLOSION IN KHETRI OF JHUNJHUNU
EXPLOSION IN HARDWARE SHOP
60 फीट दूर जा गिरा शटर
विस्फोट के बाद आग
SHOPKEEPER KILLED IN EXPLOSION

