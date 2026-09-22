कन्नौज: अवैध पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका, एक गंभीर रूप से घायल
पटाखा फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट से इलाके में अफरा-तफरी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 22, 2026 at 4:35 PM IST
कन्नौज: छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के बहवलपुर चौकी अंतर्गत एक कथित अवैध पटाखा फैक्ट्री में मंगलवार को अचानक जोरदार विस्फोट हो गया. धमाके से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. हादसे में शिवकुमार खटिक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के अनुसार, पटाखा फैक्ट्री का संचालन भाजपा नगर अध्यक्ष संतोष भुर्जी द्वारा किए जाने की बात सामने आई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. सीओ मयंक मिश्रा, एसडीएम ज्ञानेंद्र द्विवेदी, तहसीलदार अभिनव, प्रभारी निरीक्षक कपिल दुबे सहित फायर ब्रिगेड की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया.
पुलिस ने मामले में भाजपा नगर अध्यक्ष संतोष भुर्जी के पिता शिवकुमार भुर्जी को मौके से गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरु कर दी है. स्थानीय सभासद सतेंद्र शाक्य ने पुलिस को बताया कि इस मकान में पहले कई बार विस्फोट हो चुके हैं और पूर्व में लोगों की जान भी जा चुकी है. उनका आरोप है कि दीपावली से पहले यहां कथित रूप से अवैध तरीके से पटाखे बनाए जाते रहे हैं.
घटना के बाद, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि यहां पहले भी विस्फोट होने की जानकारी थी, तो कथित अवैध पटाखा निर्माण पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या स्थानीय स्तर पर इसकी जानकारी पुलिस-प्रशासन को थी? इन सभी सवालों के जवाब जांच के बाद ही स्पष्ट होंगे.
वहीं, घटनास्थल से सामने आई तस्वीरों में एक व्यक्ति भाजपा नेता के नाम की नेम प्लेट हटाता हुआ दिखाई दे रहा है. पुलिस अब विस्फोट के कारणों, पटाखा निर्माण की अनुमति और पूरे मामले में जिम्मेदार लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है.
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