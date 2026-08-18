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ATS-CBI का ख़ौफ़ ! 18 दिन तक घर में 'क़ैद' और मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी हमले का फ़र्ज़ी डर; डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 42 लाख रुपये की लूट

लखनऊ: राजधानी में डिजिटल अरेस्ट का अब तक का सबसे बड़ा और सनसनीखेज मामला सामने आया है. शातिर साइबर जालसाजों ने लालबाग निवासी 70 वर्षीय रिटायर्ड अफसर और उनकी पत्नी को पुलवामा आतंकी हमले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देकर पूरे 18 दिनों तक घर में ही बंधक डिजिटल अरेस्ट बनाए रखा. एटीएस,सीबीआई और एनआईए का फर्जी अफसर बनकर जालसाजों ने डरा-धमकाकर दंपति से कुल 42 लाख 9 हजार 869 रुपये 6 बार में आरटीजीएस के जरिए विभिन्न खातों में ट्रांसफर करवा लिए. साइबर क्राइम थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बैंक ट्रांजैक्शन की पड़ताल शुरू कर दी है. ​ ​23 जुलाई को आई व्हाट्सएप कॉल: लालबाग निवासी अंसार जमाल अब्बासी 70 वर्ष जो भारतीय खाद्य निगम से रिटायर्ड अधिकारी हैं, ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 23 जुलाई की दोपहर करीब 1:32 बजे उनके व्हाट्सएप पर एक अनजान नंबर से कॉल आई. कॉलर ने खुद को केंद्रीय जांच एजेंसी का अफसर बताया और दावा किया कि पुलवामा आतंकी हमले में पकड़े गए आतंकियों के पास से मनीष गोयल नाम के व्यक्ति का सुराग मिला है. ​ठगों ने कहा कि उस संदिग्ध के पास से अंसार जमाल के नाम पर जारी सिम कार्ड, आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम और बैंक स्टेटमेंट बरामद हुए हैं. जालसाजों ने उन्हें बताया कि वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग होने के कारण उन्हें थाने ले जाने के बजाय घर पर ही हाउस अरेस्ट किया जा रहा है.

पीड़ित की तहरीर पर धोखाधड़ी, जालसाजी और आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. जिन बैंक खातों में रकम ट्रांसफर हुई है, उनकी मनी ट्रेल ट्रेस की जा रही है और खातों को फ्रीज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.-आलोक राव, ​प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम थाना





​24 घंटे वीडियो कॉल पर नजर: ​जालसाजों ने दंपति पर ऐसा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया कि वे बुरी तरह सहम गए. आरोपियों ने निर्देश दिया कि मोबाइल फोन का कैमरा और वीडियो कॉल 24 घंटे ऑन रहना चाहिए. किसी भी रिश्तेदार, पड़ोसी या पुलिस को सूचना देने पर 7 साल की सश्रम कारावास और तुरंत जेल भेजने की धमकी दी गई. ​खौफ के साए में रखे गए दंपति से पहले दिन रात 10 बजे तक उनके बैंक खातों, फिक्स्ड डिपॉजिट , पोस्ट ऑफिस बचत और पत्नी के सोने-चांदी के जेवरातों तक की पूरी जानकारी उगलवा ली गई.



​पुणे ATS, CBI और फर्जी जज के नाम पर डराया: ​साजिश को सच दिखाने के लिए जालसाजों ने अगले दिन 24 जुलाई को दूसरे नंबर से कॉल कर खुद को पुणे एटीएस का अधिकारी बताया. इसके बाद एक अन्य वीडियो कॉल पर फर्जी सीबीआई अफसर और हाईकोर्ट के जज का नाटक रचकर बातचीत कराई गई. ठगों ने भरोसा दिलाया कि यदि वे अपनी संपत्तियों का वेरिफिकेशन कराने के लिए सरकारी खाते आरबीआई के कथित सिक्योर अकाउंट में रकम ट्रांसफर कर देंगे, तो केस क्लीयर होते ही उनकी जमानत हो जाएगी और पैसा वापस कर दिया जाएगा.



​6 बार में RTGS कराकर खाली कराए बैंक खाते: ​ठगों के चंगुल में फंसे बुजुर्ग दंपति ने 18 दिनों के दौरान जालसाजों के बताए अलग-अलग खातों में कुल 6 बार आरटीजीएस के जरिए 42,09,869 की भारी-भरकम रकम ट्रांसफर कर दी. जब पूरी जमा-पूंजी खत्म हो गई और ठगों की मांगें बढ़ती रहीं, तब जाकर बुजुर्ग को ठगी का अहसास हुआ और उन्होंने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई.



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