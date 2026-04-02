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ट्राईसिटी में हनुमान जयंती पर उमड़ा आस्था का सैलाब, चंडीगढ़-पंचकूला के मंदिरों में लगा 11 क्विंटल लड्डुओं का भोग

11 क्विंटल लड्डुओं का भोग: चंडीगढ़ के सेक्टर 20 स्थित श्री गुग्गा माड़ी संकटमोचन हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी किशोरी लाल ने ईटीवी भारत को बताया कि, "इस बार हनुमान जी को 11 क्विंटल लड्डुओं का भोग लगाया जा रहा है. हनुमान जी के प्रति भक्तों में अपार श्रद्धा है, इसी कारण मंदिर में श्रद्धालु भारी संख्या में दर्शन के लिए पहुंचते हैं, नतीजतन प्रसाद के रूप में दिए जाने वाले 11 क्विंटल लड्डू भी कुछ ही देर में खत्म हो जाते हैं. हनुमान जी को भोग लगे लड्डू का प्रसाद लेने के लिए भक्तों में भारी उत्साह रहता है."

पंचकूला: हनुमान जयंती के मौके पर आज देशभर के मंदिरों में हनुमान लला के दर्शन कर आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. चंडीगढ़ पंचकूला समेत ट्राईसिटी के हनुमान मंदिरों में भी सुबह से पूजा-पाठ और हवन सहित अन्य कार्यक्रम किए जा रहे हैं. चंडीगढ़ सेक्टर 20 स्थित श्री गुग्गा माड़ी संकटमोचन हनुमान मंदिर और सेक्टर 40 स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में मंदिर प्रबंधन और श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए गए हैं.

आरती, पूजा-पाठ और हवन पूजन:सेक्टर 20 स्थित श्री गुग्गा माड़ी संकटमोचन हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी किशोरी लाल ने आगे कहा कि, "हनुमान जयंती पर हर साल की तरह इस बार भी संकटमोचक हनुमान लला के दर्शन कर आशीर्वाद लेने के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचेंगे. इसके चलते मंदिर के अंदर की समूची व्यवस्था विद्यालय के छात्रों और मंदिर प्रबंधकों द्वारा की गई है. जबकि मंदिर के बाहर किसी प्रकार की भगदड़ न हो, इसके लिए हर बार की तरह पुलिस प्रशासन द्वारा मोर्चा संभाला जाएगा. सुबह से ही विधि विधान से आरती, पूजा-पाठ और हवन-पूजन शुरू कर दिए गए हैं."

हनुमान जयंती 2026 (Etv Bharat)

प्रसाद में हनुमान जी का गदा: वहीं, सेक्टर 40 स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर की मुख्य प्रबंधक नीना तिवारी ने कहा कि, "हर साल की तरह इस बार भी मंदिर में प्रबंधकों और भक्तों की ओर से खास प्रबंध किए गए हैं. इस बार श्रद्धालुओं को प्रसाद के साथ हनुमान जी का गदा भी दिया जाएगा. श्रद्धालुओं को हनुमान जी का प्रिय गदा देने के लिए पूर्व में ही कई हजार गदा तैयार करवाए गए हैं. इसके अलावा श्रद्धालुओं और मंदिर प्रबंधकों को हनुमान जी का रक्षा सूत्र भी बांधा जाएगा. सुबह से ही मंदिर में आरती, पूजा-पाठ और अन्य कार्यक्रम शुरू कर दिए गए हैं."

ट्राईसिटी में हनुमान जयंती (Etv Bharat)

मंदिरों में सामूहिक सुंदरकांड का पाठ:सेक्टर 20 स्थित श्री गुग्गा माड़ी संकटमोचन हनुमान मंदिर समेत अन्य सभी मंदिरों में सामूहिक सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है. श्रद्धालुओं द्वारा हनुमान जी की पूजा करने और नियमबद्ध तरीके से सुंदरकांड का पाठ करने के लिए बुकिंग भी करवाई जा रही है.

हनुमान मंदिरों में भक्तों का तांता:चंडीगढ़ समेत पंचकूला और मोहाली के हनुमान मंदिरों में सुबह 4 बजे से ही हनुमान लला के दर्शन कर उनका आशीर्वाद पाने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है. श्रद्धालु हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से हनुमान जयंती मना रहे हैं.

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