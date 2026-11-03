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दिवाली से पहले दिल्ली के बाजारों में उमड़ी भीड़, सड़कों पर लगा भीषण जाम, यात्री बेहाल

राजधानी में भीषण जाम ( ANI )

नई दिल्ली: दीपावली के त्योहार को लेकर दिल्ली के बाजारों में रौनक अपने चरम पर है। त्योहार की खरीदारी के लिए भारी संख्या में लोग लाजपत नगर मार्केट पहुंच रहे हैं, जिससे बाजार में पैर रखने की जगह नहीं है. ग्राहकों की इस भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि लोग सुरक्षित तरीके से खरीदारी कर सकें.

दिवाली की खरीदारी के लिए चांदनी चौक के बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. त्योहारी सीजन के चलते पुरानी दिल्ली के इस ऐतिहासिक व्यापारिक केंद्र में पैर रखने तक की जगह नहीं दिखी, जिससे पूरे इलाके में जबरदस्त हलचल और जाम की स्थिति बनी रही.