दिवाली से पहले दिल्ली के बाजारों में उमड़ी भीड़, सड़कों पर लगा भीषण जाम, यात्री बेहाल
दिवाली से पहले दिल्ली के बाजारों में भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. बाजार में भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस के जवानों ने गश्त की.
Published : November 3, 2026 at 10:53 PM IST
नई दिल्ली: दीपावली के त्योहार को लेकर दिल्ली के बाजारों में रौनक अपने चरम पर है। त्योहार की खरीदारी के लिए भारी संख्या में लोग लाजपत नगर मार्केट पहुंच रहे हैं, जिससे बाजार में पैर रखने की जगह नहीं है. ग्राहकों की इस भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि लोग सुरक्षित तरीके से खरीदारी कर सकें.
दिवाली की खरीदारी के लिए चांदनी चौक के बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. त्योहारी सीजन के चलते पुरानी दिल्ली के इस ऐतिहासिक व्यापारिक केंद्र में पैर रखने तक की जगह नहीं दिखी, जिससे पूरे इलाके में जबरदस्त हलचल और जाम की स्थिति बनी रही.
#WATCH दिल्ली: दिवाली की खरीदारी के लिए लोग चांदनी चौक पहुंचे। इस दौरान चांदनी चौक में भारी भीड़ दिखी। pic.twitter.com/HLZOCWTq2v— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 3, 2026
#WATCH दिल्ली: त्योहार की खरीदारी की भीड़ के बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में भारी ट्रैफिक जाम देखा गया।— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 3, 2026
वीडियो साउथ एक्सटेंशन से है। pic.twitter.com/xE3Ijkwkbb
आगामी त्योहारों की खरीदारी के लिए प्रमुख बाजारों में उमड़ी भारी भीड़ का असर राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर भी देखने का मिला. दिल्ली के मध्य, दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों के कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों के भारी दबाव, अवैध पार्किंग और गाड़ियों के खराब होने के कारण भीषण ट्रैफिक जाम देखा गया. इसके चलते मुख्य सड़कों और एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं और आम यात्रियों के साथ-साथ त्योहार की खरीदारी के लिए निकले लोगों को घंटों तक जाम से जूझना पड़ा.
#WATCH दिल्ली: दिवाली की खरीदारी के लिए लोग चांदनी चौक पहुंचे। इस दौरान चांदनी चौक में भारी भीड़ दिखी। pic.twitter.com/HLZOCWTq2v— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 3, 2026
वहीं, साउथ दिल्ली के धौला कुआं इलाके में वाहनों के अत्यधिक दबाव के कारण मुख्य हाईवे और फ्लाईओवर पर गाड़ियां रेंगने को मजबूर हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. चूंकि धौला कुआं आईजीआई एयरपोर्ट, गुरुग्राम, द्वारका और मध्य दिल्ली को जोड़ने वाला सबसे मुख्य हब है, इसलिए यहां लगा जाम पूरी साउथ और वेस्ट दिल्ली की कनेक्टिविटी को प्रभावित कर रहा है.
#WATCH दिल्ली | दिवाली से पहले बाजारों में भारी भीड़ उमड़ी। सरोजिनी नगर बाजार में भारी भीड़ को देखते हुए दिल्ली पुलिस के जवानों ने गश्त की। pic.twitter.com/qBCGJN3KqH— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 3, 2026
दिल्ली के प्रसिद्ध सरोजिनी नगर बाजार में खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. ग्राहकों की इस भारी आमद और सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के लिए दिल्ली पुलिस के जवान लगातार बाजार में पैदल गश्त कर रहे हैं. पुलिस की इस मुस्तैदी का मुख्य उद्देश्य त्योहारों के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकना, भीड़ को नियंत्रित करना और महिलाओं व आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.
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