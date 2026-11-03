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दिवाली से पहले दिल्ली के बाजारों में उमड़ी भीड़, सड़कों पर लगा भीषण जाम, यात्री बेहाल

दिवाली से पहले दिल्ली के बाजारों में भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. बाजार में भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस के जवानों ने गश्त की.

राजधानी में भीषण जाम
राजधानी में भीषण जाम (ANI)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 3, 2026 at 10:53 PM IST

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नई दिल्ली: दीपावली के त्योहार को लेकर दिल्ली के बाजारों में रौनक अपने चरम पर है। त्योहार की खरीदारी के लिए भारी संख्या में लोग लाजपत नगर मार्केट पहुंच रहे हैं, जिससे बाजार में पैर रखने की जगह नहीं है. ग्राहकों की इस भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि लोग सुरक्षित तरीके से खरीदारी कर सकें.

दिवाली की खरीदारी के लिए चांदनी चौक के बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. त्योहारी सीजन के चलते पुरानी दिल्ली के इस ऐतिहासिक व्यापारिक केंद्र में पैर रखने तक की जगह नहीं दिखी, जिससे पूरे इलाके में जबरदस्त हलचल और जाम की स्थिति बनी रही.

आगामी त्योहारों की खरीदारी के लिए प्रमुख बाजारों में उमड़ी भारी भीड़ का असर राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर भी देखने का मिला. दिल्ली के मध्य, दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों के कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों के भारी दबाव, अवैध पार्किंग और गाड़ियों के खराब होने के कारण भीषण ट्रैफिक जाम देखा गया. इसके चलते मुख्य सड़कों और एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं और आम यात्रियों के साथ-साथ त्योहार की खरीदारी के लिए निकले लोगों को घंटों तक जाम से जूझना पड़ा.

वहीं, साउथ दिल्ली के धौला कुआं इलाके में वाहनों के अत्यधिक दबाव के कारण मुख्य हाईवे और फ्लाईओवर पर गाड़ियां रेंगने को मजबूर हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. चूंकि धौला कुआं आईजीआई एयरपोर्ट, गुरुग्राम, द्वारका और मध्य दिल्ली को जोड़ने वाला सबसे मुख्य हब है, इसलिए यहां लगा जाम पूरी साउथ और वेस्ट दिल्ली की कनेक्टिविटी को प्रभावित कर रहा है.

दिल्ली के प्रसिद्ध सरोजिनी नगर बाजार में खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. ग्राहकों की इस भारी आमद और सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के लिए दिल्ली पुलिस के जवान लगातार बाजार में पैदल गश्त कर रहे हैं. पुलिस की इस मुस्तैदी का मुख्य उद्देश्य त्योहारों के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकना, भीड़ को नियंत्रित करना और महिलाओं व आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

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