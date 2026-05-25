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जब अटक गई थी सभी की सांसे, जमकर हुई धक्कामुक्की.. मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर ये भीड़ देखिए

मुजफ्फरपुर जंक्शन पर पॉलिटेक्निक परीक्षा खत्म होते ही हजारों छात्रों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. पायदान से लटककर यात्रा करते दिखे छात्र.

crowd at Muzaffarpur Junction
मुजफ्फरपुर जंक्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 25, 2026 at 11:14 AM IST

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मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जंक्शन पर पॉलिटेक्निक परीक्षा समाप्त होने के बाद हजारों परीक्षार्थियों के एक साथ पहुंचने से भारी अफरा-तफरी मच गई. भीषण गर्मी के बीच प्लेटफॉर्म से लेकर रेल पटरी तक छात्रों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. स्थिति इतनी बिगड़ी कि ट्रेनों में चढ़ने के लिए धक्का-मुक्की शुरू हो गई.

पायदान से लटककर यात्रा: दोपहर से ही जंक्शन पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई. प्लेटफॉर्म संख्या 1, 3, 4 और 6 पूरी तरह छात्रों से भर गए. ट्रेन पहुंचते ही छात्र बोगियों की ओर दौड़ पड़े. कई छात्र गेट और खिड़की से चढ़ने की कोशिश करते दिखे, जबकि कुछ छात्र ट्रेन के पायदान से लटककर सफर करते नजर आए.

मुजफ्फरपुर जंक्शन पर पॉलिटेक्निक परीक्षार्थी (ETV Bharat)

ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं: गोंदिया एक्सप्रेस, पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, पवन एक्सप्रेस और आरा-जयनगर ट्रेन में सबसे ज्यादा भीड़ देखी गई. बोगियों में पहले से सवार यात्रियों को उतरने में भी भारी परेशानी हुई. भीड़ इतनी अधिक थी कि पैर रखने तक की जगह नहीं बची.

रेल पटरी पर खड़े हो गए छात्र: स्थिति और गंभीर तब हो गई जब कई छात्र ट्रेन का इंतजार करने के लिए रेल पटरी पर ही खड़े हो गए. ट्रेन आते ही छात्रों की दौड़ शुरू हो जाती, जिससे हादसे की आशंका बढ़ जाती. GRP और RPF जवानों ने माइकिंग के जरिए छात्रों को पटरी से हटने की अपील की, लेकिन घर जाने की जल्दबाजी में कई छात्रों ने इसे नजरअंदाज कर दिया.

crowd at Muzaffarpur Junction
प्लेटफॉर्म खचाखच भरे (ETV Bharat)

"भीषण गर्मी में ट्रेन पकड़ने के लिए हम पटरी पर खड़े थे. जब ट्रेन आई तो धक्का-मुक्की शुरू हो गई. जान जोखिम में डालकर पायदान से लटककर जाना पड़ हरहा है."- पॉलिटेक्निक परीक्षार्थी

सुरक्षा बलों को करनी पड़ी मशक्कत: भीड़ नियंत्रित करने में जीआरपी (GRP) और आरपीएफ (RPF) के जवानों को काफी मशक्कत करनी पड़ी. भीषण गर्मी और भारी भीड़ के कारण पूरे स्टेशन परिसर में अव्यवस्था का माहौल बना रहा.

crowd at Muzaffarpur Junction
परीक्षा खत्म होते ही हजारों छात्रों की भारी भीड़ (ETV Bharat)

चलाई गई परीक्षा स्पेशल ट्रेन: राहत के रूप में मुजफ्फरपुर से पाटलिपुत्र के लिए एक परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों को रवाना किया गया. हालांकि, सामान्य ट्रेनों में यात्रा कर रहे छात्रों और आम यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

यात्रियों की नाराजगी: यात्रियों का कहना है कि भीषण गर्मी और भारी भीड़ में सफर करना बेहद जोखिम भरा और कष्टदायक साबित हुआ. जंक्शन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं. परीक्षा समाप्ति के समय विशेष ट्रेनों की पर्याप्त व्यवस्था न होने से यह स्थिति उत्पन्न हुई.

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