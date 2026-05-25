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जब अटक गई थी सभी की सांसे, जमकर हुई धक्कामुक्की.. मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर ये भीड़ देखिए

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जंक्शन पर पॉलिटेक्निक परीक्षा समाप्त होने के बाद हजारों परीक्षार्थियों के एक साथ पहुंचने से भारी अफरा-तफरी मच गई. भीषण गर्मी के बीच प्लेटफॉर्म से लेकर रेल पटरी तक छात्रों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. स्थिति इतनी बिगड़ी कि ट्रेनों में चढ़ने के लिए धक्का-मुक्की शुरू हो गई.

पायदान से लटककर यात्रा: दोपहर से ही जंक्शन पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई. प्लेटफॉर्म संख्या 1, 3, 4 और 6 पूरी तरह छात्रों से भर गए. ट्रेन पहुंचते ही छात्र बोगियों की ओर दौड़ पड़े. कई छात्र गेट और खिड़की से चढ़ने की कोशिश करते दिखे, जबकि कुछ छात्र ट्रेन के पायदान से लटककर सफर करते नजर आए.

मुजफ्फरपुर जंक्शन पर पॉलिटेक्निक परीक्षार्थी (ETV Bharat)

ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं: गोंदिया एक्सप्रेस, पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, पवन एक्सप्रेस और आरा-जयनगर ट्रेन में सबसे ज्यादा भीड़ देखी गई. बोगियों में पहले से सवार यात्रियों को उतरने में भी भारी परेशानी हुई. भीड़ इतनी अधिक थी कि पैर रखने तक की जगह नहीं बची.

रेल पटरी पर खड़े हो गए छात्र: स्थिति और गंभीर तब हो गई जब कई छात्र ट्रेन का इंतजार करने के लिए रेल पटरी पर ही खड़े हो गए. ट्रेन आते ही छात्रों की दौड़ शुरू हो जाती, जिससे हादसे की आशंका बढ़ जाती. GRP और RPF जवानों ने माइकिंग के जरिए छात्रों को पटरी से हटने की अपील की, लेकिन घर जाने की जल्दबाजी में कई छात्रों ने इसे नजरअंदाज कर दिया.