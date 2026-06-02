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चंडीगढ़ में वीआईपी नंबर सीरीज ‘CH01-DE’ का क्रेज, ई-नीलामी से 4.13 करोड़ रुपये की कमाई

चंडीगढ़ में वीआईपी नंबर सीरीज का क्रेज इन दिनों काफी बढ़ गया है.

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चंडीगढ़ में नई नंबर सीरीज का क्रेज (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 2, 2026 at 5:25 PM IST

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चंडीगढ़: फैंसी और वीआईपी नंबरों का क्रेज चंडीगढ़ में वाहन चालकों के एक बार फिर देखने को मिला है. नई वाहन पंजीकरण सीरीज ‘CH01-DE’ के लिए आयोजित ई-नीलामी में लोगों ने पसंदीदा नंबर हासिल करने के लिए लाखों रुपये तक की बोली लगाई. तीन दिन चली इस प्रक्रिया से प्रशासन को 4.13 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ.

30 मई से 1 जून तक ऑनलाइन नीलामी: पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण (RLA), चंडीगढ़ द्वारा 30 मई से 1 जून तक ऑनलाइन नीलामी आयोजित की गई थी. इसमें नई सीरीज के नंबरों के साथ-साथ पिछली सीरीज के कुछ बचे हुए फैंसी और विशेष नंबर भी शामिल किए गए थे.

अधिकतम 37.63 लाख रुपये की लगी बोली: नीलामी के दौरान कुल 683 नंबरों की सफल बोली लगी. सबसे ज्यादा चर्चा CH01-DE-0003 नंबर की रही, जिसे हासिल करने के लिए एक व्यक्ति ने 37.63 लाख रुपये की बोली लगाई. वहीं CH01-DE-0001 नंबर 23.55 लाख रुपये में नीलाम हुआ और यह दूसरा सबसे महंगा नंबर रहा.

पहचान और प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता है वीआईपी नंबरः अधिकारियों के मुताबिक चंडीगढ़ में फैंसी नंबरों की मांग लगातार बढ़ रही है. खासकर 0001, 0003, 0007, 0009, 1111, 9999 और अन्य वीआईपी नंबरों के लिए लोग बड़ी रकम खर्च करने को तैयार रहते हैं. कई कारोबारी, उद्योगपति और लग्जरी वाहनों के मालिक ऐसे नंबरों को अपनी पहचान और प्रतिष्ठा से जोड़कर देखते हैं. हर नई सीरीज के साथ फैंसी नंबरों की नीलामी प्रशासन के लिए भी आय का एक बड़ा स्रोत बन चुकी है. इस बार भी नीलामी से करोड़ों रुपये का राजस्व जुटा है, जो चंडीगढ़ प्रशासन की आय में महत्वपूर्ण योगदान देगा.

ऑनलाइन लगी बोली: आरएलए अधिकारियों का कहना है कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई गई, जिसमें लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. नई सीरीज के लोकप्रिय नंबरों के लिए आखिरी समय तक कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली. फैंसी नंबरों के प्रति लोगों की बढ़ती दिलचस्पी से साफ है कि चंडीगढ़ में वाहन केवल सफर का साधन नहीं, बल्कि स्टेटस सिंबल भी बनते जा रहे हैं.

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