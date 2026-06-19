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जयपुर में मिलावटखोरों पर बड़ा एक्शन: अनहाइजीनिक सॉस और मेयोनीज फैक्ट्री सीज, 1400 किलो सामग्री नष्ट

जयपुर : प्रदेश में संचालित शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत आयुक्तालय की निरीक्षण टीम ने गुरुवार को जयपुर के खो नागौरियान क्षेत्र में स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक स्थिति में तैयार किये जा रहे नेचुरल ब्रांड के नाम से सॉस एवं मेंयोनीज़ की फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. इस कार्रवाई में लगभग 1400 किलो खाद्य सामग्री नष्ट की गई और 2280 किलो खाद्य सामग्री सीज की गई. नियम विरुद्ध गतिविधियां पाए जाने पर फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र निरस्त किया गया है.

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला ने बताया कि अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह, संयुक्त आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) डॉ. विजय प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में जयपुर मुख्यालय की सेंट्रल टीम ने निर्माण इकाई मैसेज श्याम इंडस्ट्रीज पर निरीक्षण किया वहां अनेक नियम विरुद्ध कमियां पाई गई. उन्होंने बताया कि निरीक्षण में पाया गया कि फर्श जगह-जगह से टूटा हुआ था, फर्श के साथ लगी दीवारों पर ना तो टाइले थी ना ही किसी तरह का पेंट किया हुआ था. मौके पर मौजूद लगभग 6 स्टाफ का मेडिकल नहीं पाया गया . मौके पर भिवाड़ी और पालम के पते के नाम से भी मेयोनेज़ को पैक किया जा रहा था. वेजिटेबल सॉस में भारी मात्रा में कलर मिलाया जा रहा था इसके साथ ही मेयोनीज बनाने के लिए काम आने वाला स्टार्च जो बिल्कुल अनहाइजीनिक स्थिति में रखा हुआ था.

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लाइसेंस निरस्त किया : डॉ. शुभमंगला ने बताया कि मौके पर अनहाइजीनिक स्थिति में रखे हुए स्टार्च एवं सॉस जिसमें की कीड़े भी पड़े हुए थे और लगभग 1400 किलो को हानिकारक मटेरियल को मोके पर ही नष्ट कराया गया. टीम ने मौके से एफएसएस एक्ट के तहत एक नमूना कॉन्टिनेंटल सॉस, एक नमूना ग्रीन चिली सॉस, दो नमूने मेयोनेज़ के लेकर लगभग 2280 किलो खाद्य सामग्री सीज़ की गई. उन्होंने बताया कि मौके पर पाई गई भारी अनियमितताओं के कारण संयुक्त आयुक्त डॉक्टर विजय प्रकाश शर्मा ने CMHO जयपुर द्वितीय एवं उनके खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल को मौके पर बुलाया और फार्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र मौके पर ही निरस्त कराया गया . नमूने लेकर जांच हेतु जयपुर की खाद्य प्रयोगशाला में भेजे जायेगे . जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.