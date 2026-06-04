कुचामन हाईवे पर भीषण दुर्घटना: थार-कंटेनर टक्कर में एक युवक की मौत, तीन घायल
तेज रफ्तार कंटेनर और थार गाड़ी की भीषण टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.
Published : June 4, 2026 at 8:23 PM IST
डीडवाना-कुचामन: जिले के किशनगढ़-हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर स्थित नारायणपुरा पुलिया के पास गुरुवार शाम को एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हो गई. सीकर से सुरसुरा धाम की ओर जा रही थार गाड़ी में सवार चार युवकों को सामने से आ रहे तेज रफ्तार कंटेनर ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसे की भीषणता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि थार गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.
मौके पर ही थार सवार रोहित सैनी पुत्र बाबूलाल सैनी (30 वर्ष), निवासी सीकर की मौत हो गई, जबकि अन्य तीन युवा गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों में सुमित सैनी (24 वर्ष) निवासी उदयपुरवाटी, मोनिका (23 वर्ष) निवासी सीकर और निर्मल चौधरी (24 वर्ष) निवासी सीकर शामिल हैं. सभी लोग धार्मिक यात्रा पर निकले थे. हादसे की सूचना मिलते ही कुचामन थाना पुलिस मौके पर पहुंची.
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घायलों का इलाज जारी: एएसआई जगदीश गुरु के नेतृत्व में टीम ने घायलों को तुरंत राजकीय जिला अस्पताल कुचामन पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है. मृतक रोहित सैनी का शव पोस्टमॉर्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है. पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर दुर्घटना के सटीक कारणों की जांच शुरू कर दी है. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कंटेनर की अत्यधिक गति ने हादसे को और भयावह बना दिया. मेगा हाईवे पर लगातार हो रही ऐसी दुर्घटनाएं स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा रही हैं. पुलिस दुर्घटना की जांच में जुट गई है.