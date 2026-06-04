ETV Bharat / state

कुचामन हाईवे पर भीषण दुर्घटना: थार-कंटेनर टक्कर में एक युवक की मौत, तीन घायल

डीडवाना-कुचामन: जिले के किशनगढ़-हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर स्थित नारायणपुरा पुलिया के पास गुरुवार शाम को एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हो गई. सीकर से सुरसुरा धाम की ओर जा रही थार गाड़ी में सवार चार युवकों को सामने से आ रहे तेज रफ्तार कंटेनर ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसे की भीषणता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि थार गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

मौके पर ही थार सवार रोहित सैनी पुत्र बाबूलाल सैनी (30 वर्ष), निवासी सीकर की मौत हो गई, जबकि अन्य तीन युवा गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों में सुमित सैनी (24 वर्ष) निवासी उदयपुरवाटी, मोनिका (23 वर्ष) निवासी सीकर और निर्मल चौधरी (24 वर्ष) निवासी सीकर शामिल हैं. सभी लोग धार्मिक यात्रा पर निकले थे. हादसे की सूचना मिलते ही कुचामन थाना पुलिस मौके पर पहुंची.