ETV Bharat / state

वाराणसी में स्वच्छता महाभियान ! सफाईकर्मियों के साथ अधिकारी भी उतरेंगे

वाराणसी: नगर निगम ने शहर को स्वच्छता में नंबर वन बनाने के लिए कमर कस लिया है. इसकी जिम्मेदारी खुद नगर आयुक्त ने उठाई है. इसके तहत इस बार सड़कों पर सिर्फ सफाईकर्मी ही नहीं, बल्कि खुद निगम के आला अफसर भी झाड़ू-कचरा उठान से लेकर सिल्ट की सफाई की सीधे निगरानी करते नजर आएंगे.

दरअसल शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आज से वृहद स्वच्छता अभियान चला रहा है. इस बार सफाई व्यवस्था को लेकर निगम का रुख बेहद सख्त है.



बता दें कि इस महाअभियान के तहत शहर की सड़कों, नालियों, सार्वजनिक स्थलों, पार्कों, बाजारों, धार्मिक स्थलों, बस स्टैंडों और प्रमुख चौराहों की विशेष साफ-सफाई की जाएगी. साथ ही नालियों से सिल्ट निकालने के तुरंत बाद ही कूड़े-कचरे का तत्काल उठान सुनिश्चित कराया जाएगा. इससे जनता को कोई परेशानी न हो. इस स्वच्छता अभियान को शत-प्रतिशत सफल बनाने के लिए नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने खुद कमान संभाल ली है.



सड़कों पर सिर्फ सफाईकर्मी ही नहीं: नगरायुक्त ने नगर क्षेत्र को 21 सबजोनों में बांटकर 21 वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में तैनात किया है. उन्होंने दुर्गाकुण्ड, सारनाथ, दशाश्वमेध और पाण्डेयपुर जैसे महत्वपूर्ण सबजोनों की जिम्मेदारी अपर नगर आयुक्तों को सौंपी है.

इसके अलावा संयुक्त नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त और अधिशासी अभियंताओं की ड्यूटी भी लगाई गई है. सभी नामित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वे शनिवार की सुबह से ही अपने-अपने आवंटित क्षेत्रों में मुस्तैद रहकर सफाई व्यवस्था का खुद नेतृत्व करेंगे.



इस बार हाईटेक डिजिटल निगरानी: गौरतलब हो कि काम में किसी भी प्रकार की कागजी खानापूर्ति या शिथिलता न हो इसके लिए इस बार हाईटेक डिजिटल निगरानी की व्यवस्था की गई है.प्रत्येक नोडल अधिकारी व सफाई निरीक्षक को कार्य शुरू होने से पहले और कार्य पूरा होने के बाद की जियोटैग फोटोग्राफ व वीडियो आईटी एक्सपर्ट को उपलब्ध करानी होगी.