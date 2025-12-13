ETV Bharat / state

सिरोही की शांत फिजां में भिड़े दो गुट, एक दूसरे पर दौड़ाई तेज रफ्तार गाड़ियां, दहशत और अफरातफरी

सिरोही: शहर के गोयली चौराहे पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब दो गुटों में जबरदस्त टकराव हो गया. दोनों पक्षों ने महंगी एसयूवी से एक-दूसरे पर चढ़ाई की और फिल्मी अंदाज में हमला बोला. तेज रफ्तार गाड़ियों की टक्कर से चौराहे पर खड़ी एक कार और चार बाइक चपेट में आ गईं. कुछ वाहन हाईवे पर लगे संकेत बोर्ड से भिड़ गए. 15 से 20 मिनट तक क्षेत्र में दहशत रही. अचानक हुई हिंसक झड़प से लोग जान बचाने को आसपास की दुकानों में घुस गए और चौराहा सूना हो गया. गनीमत रही कि टकराव में जानमाल का बड़ा नुकसान नहीं हुआ.

वृत्ताधिकारी मुकेश चौधरी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में दो गुटों में आपसी रंजिश के चलते भिड़ंत की बात सामने आई है. घटना में कुल तीन वाहन शामिल थे. इनसे एक-दूसरे को जानबूझकर टक्कर मारी गई. फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने दो टीमें बनाई है. घटना में मौके पर खड़ी चार बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई.