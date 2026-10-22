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"बाहुबली पलंग" गाजे-बाजे के साथ हांसी से झज्जर रवाना, गुलिया खाप की बढ़ाएगा शान, एक साथ बैठ सकेंगे 100 लोग

"बाहुबली पलंग" गाजे-बाजे के साथ हांसी से झज्जर रवाना ( ETV Bharat )

हांसी : हरियाणा के हांसी के ढाणा खुर्द गांव निवासी भोले भंडारी ने देशी चारपाई और विशाल बाहुबली शाही पलंग बनाने की अपनी अनूठी कला से ना केवल हांसी, बल्कि पूरे हरियाणा और देशभर में पहचान बनाई है. उनके हाथों से तैयार 4 लाख रुपये का विशाल शाही पलंग अब झज्जर की एक चौपाल की शान बढ़ाएगा. 18 फुट लंबे और 9 फुट चौड़े इस पलंग को 60 किलो पीतल से सजाया गया है. इसकी भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस पर एक साथ 100 से अधिक लोग बैठ सकते हैं. अब ये पलंग झज्जर के गुलिया खाप की शान बढ़ाएगा.

झज्जर के गुलिया खाप की शान बढ़ाएगा : आपको बता दे कि विशाल पलंग का वजन अधिक होने के कारण इसे उठाना भी आसान नहीं था. इसे ट्रैक्टर-ट्रॉली पर चढ़ाने के लिए 60 से 70 लोगों ने मिलकर उठाया. इसके लिए ट्रॉली पर लंबे-लंबे गाटर लगाए गए, ताकि पलंग को सुरक्षित तरीके से रखा जा सके. पलंग को गांव ढाणा खुर्द से रवाना करते समय उत्सव जैसा माहौल रहा. डीजे बजाकर इसकी विदाई की गई और फिर इसे झज्जर के लिए रवाना किया गया. गुलिया खाप के प्रधान प्रदीप गुलिया इस शाही पलंग को लेकर गए हैं. अब ये विशाल पलंग झज्जर की चौपाल में गुलिया खाप की शान बढ़ाएगा.

गुलिया खाप की बढ़ाएगा शान (ETV Bharat) 4 महीने में बनकर तैयार हुई चारपाई : इस विशाल पलंग को तैयार करने में करीब चार महीने का समय लगा. पलंग के पायों और सीढ़ियों को खास डिजाइन से सजाया गया है. इसके पायों पर अशोक स्तंभ की आकृति भी लगाई गई है, जो इसे अलग पहचान देती है. पलंग को रेशम की रस्सियों से बुना गया है. भोले भंडारी के अनुसार, इसकी खास बनावट के कारण ये लंबे समय तक उपयोग में लाया जा सकता है और इसकी धुलाई भी की जा सकती है. हांसी से झज्जर भेजी गई बाहुबली चारपाई (ETV Bharat)