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फर्रुखाबाद में पूर्व सपा विधायक विजय सिंह के घर पर भीषण ब्लास्ट, क्षतिग्रस्त हुआ मकान, दोनों बेटे समेत पांच लोग घायल

पूर्व सपा विधायक के घर पर ब्लास्ट के बाद हड़कंप मच गया. पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है.

मौके पर पहुंची पुलिस ने की जांच पड़ताल.
मौके पर पहुंची पुलिस ने की जांच पड़ताल. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 17, 2026 at 11:20 PM IST

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फर्रुखाबाद : पूर्व ऊर्जा मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में बनारस जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व विधायक विजय सिंह के आवास पर मंगलवार देर शाम तेज धमाका हो गया. विस्फोट इतना जबरदस्त था कि घर के खिड़की, दरवाजे तक टूट गए. मकान कई जगह क्षतिग्रस्त हो गया. घटना में पूर्व विधायक के दोनों बेटों समेत पांच लोग घायल हुए हैं. सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना की सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की.

पूर्व विधायक विजय सिंह की पत्नी दमयंती सिंह ने बताया कि हम घर पर ही थे. ऊपर मंजिल पर तुलसी मैया पर दीपक जलाया. नीचे भी आंगन में दीपक जलाया. आंगन में खड़ी थी. बच्चे नीचे बैठे हुए थे. अचानक तूफान आया और शीशे, पर्दे चारों तरफ के गिरने लगे. हम खुद ही नहीं समझ पाए. हमने सोचा तूफान आ गया है. बड़े और छोटे बेटे को चोट आई है. उसके दोस्त भी बैठे हुए थे उन्हें भी चोट लगी है. अभी यह नहीं पता कहां से क्या हुआ मुझे कोई भी जानकारी नहीं है.

ब्लास्ट के बारे में पूर्व विधायक की पत्नी ने दी जानकारी. (Video Credit; ETV Bharat)

घायलों में भैया लाल चौहान निवासी सिंधी कॉलोनी, पूर्व विधायक के बेटे अविनाश उर्फ विक्की और अभिषेक उर्फ सिक्की, राशू शुक्ला पुत्र वीरेंद्र तथा इशू चौरसिया निवासी नाला मछरटटा शामिल हैं. गंभीर रूप से घायल भैया लाल को प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर उच्च केंद्र रेफर कर दिया गया है. जबकि अन्य घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मौके पर पहुंचीं सीओ सिटी ऐश्वर्या उपाध्याय ने स्थिति का जायजा लिया. घटना स्थल पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्र हो गई. जो घायलों का हाल-चाल जानने के लिए जुटी रही. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और धमाके के कारणों का पता लगाया जा रहा है. जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया, मंगलवार शाम करीब 7:30 से 7:45 बजे के बीच पूर्व विधायक विजय सिंह के घर के बेसमेंट में कुछ विस्फोट हुआ. जिसमें पांच लोग घायल बताए गए हैं. उनको तत्काल लोहिया अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया है. सर्विसलांस, विशेषज्ञ और फॉरेंसिक टीम बुला ली गई है. जांच पड़ताल की जा रही है.

एसपी आरती सिंह ने बताया कि कोतवाली फर्रुखाबाद क्षेत्र में पर 7:45 बजे की घटना है. पूर्व विधायक विजय सिंह के मकान के बेसमेंट में धमाका हुआ है. अभी फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है. टीमें आ गई है जांच पड़ताल की जा रही है. इस मकान में छह लोग थे. जिसमें पांच लोग घायल थे. सभी को स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है.

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