रतलाम में गन शॉप में अचानक हुआ जोरदार ब्लास्ट, हादसे में 3 लोगों की हालत गंभीर
रतलाम के चांदनी चौक इलाके की घटना, हादसे में दुकान संचालक सहित तीन लोग बुरी तरह झुलसे. पुलिस कर रही मामले की जांच.
Published : January 26, 2026 at 10:42 PM IST
रतलाम: रतलाम के चांदनी चौक इलाके मे हथियार की दुकान में सोमवार शाम जोरदार ब्लास्ट हुआ. इस हादसे में तीन लोगों के झुलसने की खबर है. बताया जा रहा है कि बंदूक की दुकान के शटर में वेल्डिंग का कार्य किया जा रहा था. इसी दौरान चिंगारी निकलकर पास में गिरी और दुकान में आग लग गई.
जब तक आग पर काबू पाया जाता दुकान में रखे बारूद और गोलियों तक आग पहुंच गई और जोरदार धमाका हो गया. दुकान संचालक सहित दो लोग इस हादसे में बुरी तरह झुलस गए. उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
दुकान में हुआ जोरदार ब्लास्ट, झुलसी हालत में बाहर निकले तीन लोग
बंदूक की दुकान में जोरदार धमाके की घटना रतलाम के सबसे व्यस्त इलाके चांदनी चौक की है. जहां पर पहले वेल्डिंग से निकली चिंगारी से आग लगी और उसके बाद जोरदार धमाका हो गया. आसपास के लोगों की माने तो जैसे बारूद में ब्लास्ट होता है उसी तरह धमाके की आवाज उन्हें सुनाई दी.
कुछ सेकेंड बाद दुकान मालिक और दो कर्मचारी झुलसी हुई हालत में ही दुकान के बाहर निकल आए. जिन्हें आसपास के लोगों की मदद से रतलाम के सरकारी अस्पताल भिजवाया गया, जहां तीनों की हालत गंभीर बनी हुई है. धमाके के बाद दुकान में भीषण आग लग गई. घटना की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंच कर आग पर काबू पाया है.
पुलिस ने कहा, फोरेंसिक टीम करेगी घटना की जांच
शहर के व्यस्ततम और पॉश इलाके में हुए इस धमाके के बाद माणक चौक थाना पुलिस और आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं. रतलाम सीएसपी सत्येंद्र घनगोरिया ने बताया कि लाइसेंसी हथियारों की दुकान में धमाके और आग लगने की घटना की जांच की जा रही है.
मौके पर कई खाली कारतूस भी बरामद हुए हैं. इस घटना में तीन लोगों के घायल होने की सूचना मिली है जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. इस पूरे घटनाक्रम की फोरेंसिक जांच भी करवाई जाएगी जिससे स्पष्ट हो सके कि आग लगने के बाद किस वजह से धमाका हुआ.
बहरहाल इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए तीन लोगों का पहले जिला अस्पताल उसके बाद निजी अस्पताल में उपचार जारी है. माणक चौक थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.