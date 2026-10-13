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नवरात्र पर 'मिशन शक्ति 6.0; मेरठ में महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए निकली जागरूकता रैली

जागरूकता रैली ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: नवरात्र शुरू होते ही प्रदेश भर में मिशन शक्ति अभियान 6.0 के तहत विभिन कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं. मेरठ में 'मिशन शक्ति' अभियान के तहत महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें सैंकड़ों महिलाएं, स्कूली छात्राएं और महिला पुलिसकर्मी मौजूद रहीं. इस दौरान एडीजी, डीआईजी, एसएसपी समेत राज्यसभा सांसद और बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहे.

सोमवार को मेरठ में भी जहां अलग-अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं. वहीं मेरठ शहर में भी महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन के लिए चलाए जा रहे 'मिशन शक्ति अभियान 6.0' के तहत विशाल जागरूकता रैली निकाली गई. इस अवसर पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत बाजपेयी, एडीजी भानु भास्कर, डीआईजी कलानिधि नैथानी भी मौजूद रहे. इस रैली के दौरान अलग-अलग स्वयंसेवी संगठनों, महिला पुलिसकर्मियों के अलावा स्कूली छात्राएं भी शामिल हुईं.