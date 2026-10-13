नवरात्र पर 'मिशन शक्ति 6.0; मेरठ में महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए निकली जागरूकता रैली
एडीजी, डीआईजी समेत पुलिस के कई आलाअधिकारी रहे मौजूद, नारी सशक्तीकरण को मजबूत करने पर जोर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 11:19 AM IST
मेरठ: नवरात्र शुरू होते ही प्रदेश भर में मिशन शक्ति अभियान 6.0 के तहत विभिन कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं. मेरठ में 'मिशन शक्ति' अभियान के तहत महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें सैंकड़ों महिलाएं, स्कूली छात्राएं और महिला पुलिसकर्मी मौजूद रहीं. इस दौरान एडीजी, डीआईजी, एसएसपी समेत राज्यसभा सांसद और बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहे.
सोमवार को मेरठ में भी जहां अलग-अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं. वहीं मेरठ शहर में भी महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन के लिए चलाए जा रहे 'मिशन शक्ति अभियान 6.0' के तहत विशाल जागरूकता रैली निकाली गई. इस अवसर पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत बाजपेयी, एडीजी भानु भास्कर, डीआईजी कलानिधि नैथानी भी मौजूद रहे. इस रैली के दौरान अलग-अलग स्वयंसेवी संगठनों, महिला पुलिसकर्मियों के अलावा स्कूली छात्राएं भी शामिल हुईं.
बेटियों को कानूनी अधिकारों, महिला सुरक्षा और विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया. इस दौरान विशेष रूप से महिलाओं व बेटियों के लिए सरकार के द्वारा किये जा रहे प्रयासों के बारे में जागरूक किया गया.
जागरूकता रैली में हाथों में बेटियां मिशन शक्ति से संबंधित स्लोगन और नारे लिखी तख्तियां हाथ में लेकर निकलीं. एडीजी ने बराया कि दस दिनों तक हर दिन अलग-अलग कार्यक्रम मिशन शक्ति 6.0 के तहत आयोजित होंगे.
छात्राओं को आपातकालीन स्थिति में त्वरित मदद महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर: इनमें 1090 (वूमेन पावर लाइन), 112 (आपातकालीन सेवा), 181 (महिला हेल्पलाइन), 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन) और साइबर अपराधों की शिकायत के लिए 1930 (साइबर हेल्पलाइन) के बारे में जागरूक किया गया.
बेटियों को पुलिस कर्मियों की टीम ने भी पैदल मार्च करके तमाम जरूरी जानकारी दी गई, जैसे 1090 – वीमेन पावर लाइन, 112 – पुलिस आपातकालीन सेवा, 1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 1930 – साइबर क्राइम हेल्पलाइन, 181 – महिला हेल्पलाइन 1098 – चाइल्ड हेल्पलाइन के बारे में जागरूक किया गया.
एडीजी भानु भास्कर ने कहा कि प्रदेश भर में बेटियों को जावरूक करने और महिला सुरक्षा के विषय पर जागरूक किया गया है.
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