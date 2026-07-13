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लखीमपुर खीरी; धान के खेत में निकला 22 फीट लंबा विशाल अजगर, महिला रेस्क्यूवर ने सुरक्षित जंगल में छोड़ा

लखीमपुर खीरी: लखीमपुर खीरी जिले के पलिया तहसील क्षेत्र के फुलवरिया गांव में धान की कटाई के दौरान खेत में करीब 20–22 फीट लंबा और अनुमानित 80–90 किलोग्राम वजनी विशाल अजगर निकल आने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. खेत में काम कर रहे किसान और मजदूर अजगर को देखकर घबरा गए और सुरक्षित स्थान की ओर भाग गए. देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई.

सूचना मिलने पर महिला वन्यजीव रेस्क्यूवर नजरून निशा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, धान की कटाई का काम चल रहा था. इसी दौरान खेत के बीच विशालकाय अजगर दिखाई दिया. अचानक सामने आए अजगर को देखकर मजदूरों में अफरा-तफरी मच गई. किसी ने भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की और तत्काल इसकी सूचना रेस्क्यू टीम को दी गई.

सूचना मिलते ही नजरून निशा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचीं. उन्होंने सबसे पहले ग्रामीणों को सुरक्षित दूरी पर किया और फिर सावधानीपूर्वक रेस्क्यू अभियान शुरू किया. करीब 20–22 फीट लंबे और 80–90 किलोग्राम वजनी अजगर को काबू में करने में टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी. आखिरकार सफलतापूर्वक रेस्क्यू के बाद अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया.