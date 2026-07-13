लखीमपुर खीरी; धान के खेत में निकला 22 फीट लंबा विशाल अजगर, महिला रेस्क्यूवर ने सुरक्षित जंगल में छोड़ा
महिला वन्यजीव रेस्क्यूवर नजरून निशा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचीं, कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू कर उसे उसके आवास में छोड़ा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 13, 2026 at 5:32 PM IST
लखीमपुर खीरी: लखीमपुर खीरी जिले के पलिया तहसील क्षेत्र के फुलवरिया गांव में धान की कटाई के दौरान खेत में करीब 20–22 फीट लंबा और अनुमानित 80–90 किलोग्राम वजनी विशाल अजगर निकल आने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. खेत में काम कर रहे किसान और मजदूर अजगर को देखकर घबरा गए और सुरक्षित स्थान की ओर भाग गए. देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई.
सूचना मिलने पर महिला वन्यजीव रेस्क्यूवर नजरून निशा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया.
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, धान की कटाई का काम चल रहा था. इसी दौरान खेत के बीच विशालकाय अजगर दिखाई दिया. अचानक सामने आए अजगर को देखकर मजदूरों में अफरा-तफरी मच गई. किसी ने भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की और तत्काल इसकी सूचना रेस्क्यू टीम को दी गई.
सूचना मिलते ही नजरून निशा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचीं. उन्होंने सबसे पहले ग्रामीणों को सुरक्षित दूरी पर किया और फिर सावधानीपूर्वक रेस्क्यू अभियान शुरू किया. करीब 20–22 फीट लंबे और 80–90 किलोग्राम वजनी अजगर को काबू में करने में टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी. आखिरकार सफलतापूर्वक रेस्क्यू के बाद अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया.
नजरून निशा इससे पहले भी कई दुर्लभ और जहरीले सांपों सहित अनेक वन्यजीवों का सफल रेस्क्यू कर चुकी हैं. एक अभियान के दौरान जहरीले सांप के काटने से उनकी जान पर भी बन आई थी, लेकिन स्वस्थ होने के बाद उन्होंने फिर से वन्यजीव संरक्षण का काम शुरू कर दिया. आज पलिया और आसपास के क्षेत्रों में वन्यजीव रेस्क्यू के लिए लोग सबसे पहले उन्हें ही सूचना देते हैं.
रेस्क्यूवर नजरून निशा ने बताया कि बरसात के मौसम में जलभराव और भोजन की तलाश के कारण अजगर समेत कई वन्यजीव आबादी वाले इलाकों में पहुंच जाते हैं. कहा कि यदि कहीं भी कोई वन्यजीव दिखाई दे तो घबराएं नहीं और न ही उसे नुकसान पहुंचाएं. इसकी सूचना तुरंत वन विभाग या प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम को दें, जिशाद वन्यजीव और लोगों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.
यह भी पढ़ें: लखीमपुर खीरी में तीन माह के अंदर चौथे बाघ की मौत; ग्रामीण पर किया था हमला, कुछ घंटे बाद ही मिला शव
यह भी पढ़ें: Watch: लखीमपुर खीरी में 6 साल के मासूम बच्चे को मौत के घाट उतारने वाला तेंदुआ पिंजरे में कैद