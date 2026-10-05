खेत में अचानक दिखा 15 फीट लंबा विशालकाय अजगर; किसानों में मचा हड़कंप, वन विभाग ने किया रेस्क्यू
सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 2:13 PM IST
लखीमपुर खीरी: दक्षिण निघासन वन रेंज के अंतर्गत दुबहा गांव में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब खेत में काम कर रहे किसानों की नजर करीब 15 फीट लंबे विशालकाय अजगर पर पड़ गई. खेत में विशालकाय अजगर को देखकर किसान सहम गए और कुछ देर के लिए खेत में काम रोक दिया गया.
ग्रामीणों ने बिना किसी जोखिम के तत्काल वन विभाग को सूचना दी. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया. जानकारी के अनुसार दुबहा गांव निवासी रेशम सिंह के खेत में किसान काम कर रहे थे. इसी दौरान खेत में झाड़ियों के बीच उन्हें एक विशाल अजगर दिखाई दिया. करीब 15 फीट लंबे अजगर को देखते ही किसानों में अफरा-तफरी मच गई.
कुछ किसान सुरक्षित स्थान पर हट गए और ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी गई. अजगर के खेत में होने की सूचना तेजी से गांव में फैल गई, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुटने लगी. ग्रामीणों ने समझदारी दिखाते हुए अजगर को पकड़ने या उसके करीब जाने का प्रयास नहीं किया और इसकी सूचना वन विभाग को दी.
सूचना मिलने के बाद दक्षिण निघासन वन रेंज की टीम मौके पर पहुंची. वन दरोगा अखिलेश रावत के नेतृत्व में वन कर्मी अक्षय मौर्य, राजन और गुरुदेव मिश्रा ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया. टीम ने सावधानीपूर्वक अजगर को सुरक्षित तरीके से पकड़ा. इसके बाद उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाकर सिंगाही जंगल में छोड़ दिया गया.
वन दारोगा ने ग्रामीणों से अपील की कि खेत या आबादी के आसपास किसी भी प्रकार का वन्यजीव दिखाई देने पर उसके करीब न जाएं और उसे पकड़ने या परेशान करने की कोशिश न करें.
तत्काल वन विभाग को सूचना दें, जिससे वन्यजीव को सुरक्षित रेस्क्यू कर उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ा जा सके. वन दरोगा अखिलेश रावत ने बताया कि खेत में करीब 15 फीट लंबा अजगर मिलने की सूचना पर टीम तत्काल मौके पर पहुंची थी. अजगर को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर लिया गया और उसे उसके प्राकृतिक आवास सिंगाही जंगल में छोड़ दिया गया.
औरैया में 8 फीट लंबा अजगर मिलने से मचा हड़कंप, वन विभाग ने किया रेस्क्यू
वहीं औरैया में अछल्दा कस्बे के हरचंदपुर बंबा पुलिया के पास रास्ते में रविवार देर रात अजगर दिखाई देने से लोगों में हड़कंप मच गया. 8 फीट लंबे अजगर को पुलिया के पास रेंगते देख राहगीर और आसपास के लोग सहम गए. कुछ ही देर में मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई.
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, रविवार रात लोग हरचंदपुर बंबा पुलिया के पास से गुजर रहे थे. इसी दौरान उनकी नजर सड़क किनारे रेंग रहे एक बड़े अजगर पर पड़ी. अजगर को देखते ही लोगों में अफरा-तफरी मच गई. लोगों ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को भी इसकी जानकारी दी. देखते ही देखते काफी संख्या में ग्रामीण और राहगीर मौके पर पहुंच गए.
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