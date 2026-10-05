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खेत में अचानक दिखा 15 फीट लंबा विशालकाय अजगर; किसानों में मचा हड़कंप, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

अचानक दिखा 15 फीट लंबा विशालकाय अजगर ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी: दक्षिण निघासन वन रेंज के अंतर्गत दुबहा गांव में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब खेत में काम कर रहे किसानों की नजर करीब 15 फीट लंबे विशालकाय अजगर पर पड़ गई. खेत में विशालकाय अजगर को देखकर किसान सहम गए और कुछ देर के लिए खेत में काम रोक दिया गया.