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यमुनानगर के खेत में दिखा 15 फीट लंबा विशाल अजगर, बंदर को निगलने के बाद पड़ा था सुस्त

यमुनानगरः जिले के टोडरपुर गांव में खेतों में करीब 15 फीट लंबा विशाल अजगर मिलने से हड़कंप मच गया. अजगर ने एक बंदर को जकड़कर निगल लिया था और शिकार को निगलने के बाद खेत में ही सुस्त पड़ा हुआ था. विशालकाय अजगर को देखकर खेतों में काम कर रहे किसानों में दहशत फैल गई.

वन्य जीव विभाग ने किया रेस्क्यूः स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ किसान खेतों की ओर हरा चारा लेने गए थे. इसी दौरान उनकी नजर खेत में पड़े विशाल अजगर पर पड़ी. पास जाकर देखने पर पता चला कि अजगर एक बंदर को निगल चुका था. इसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत वन्य जीव विभाग को सूचना दी. सूचना मिलते ही मोहित के नेतृत्व में वन्य जीव विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर को पकड़ने की कार्रवाई शुरू की. विशालकाय अजगर को काबू करना टीम के लिए भी आसान नहीं था. टीम ने काफी सावधानी और कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया.