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यमुनानगर के खेत में दिखा 15 फीट लंबा विशाल अजगर, बंदर को निगलने के बाद पड़ा था सुस्त

15 फीट लंबा विशाल अजगर को देखकर यमुनानगर में खेत में काम कर रहे किसनों ने होश उड़ गए.

Massive 15-foot-long python spotted in a Yamunanagar field.
यमुनानगर के खेत में दिखा 15 फीट लंबा विशाल अजगर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 13, 2026 at 3:57 PM IST

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यमुनानगरः जिले के टोडरपुर गांव में खेतों में करीब 15 फीट लंबा विशाल अजगर मिलने से हड़कंप मच गया. अजगर ने एक बंदर को जकड़कर निगल लिया था और शिकार को निगलने के बाद खेत में ही सुस्त पड़ा हुआ था. विशालकाय अजगर को देखकर खेतों में काम कर रहे किसानों में दहशत फैल गई.

वन्य जीव विभाग ने किया रेस्क्यूः स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ किसान खेतों की ओर हरा चारा लेने गए थे. इसी दौरान उनकी नजर खेत में पड़े विशाल अजगर पर पड़ी. पास जाकर देखने पर पता चला कि अजगर एक बंदर को निगल चुका था. इसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत वन्य जीव विभाग को सूचना दी. सूचना मिलते ही मोहित के नेतृत्व में वन्य जीव विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर को पकड़ने की कार्रवाई शुरू की. विशालकाय अजगर को काबू करना टीम के लिए भी आसान नहीं था. टीम ने काफी सावधानी और कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया.

15 फीट लंबा विशाल अजगर देख किसानों के होश उड़े (ETV Bharat)

'जंगली जीव को खुद पकड़ने की कोशिश न करें': अजगर के रेस्क्यू के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे और पूरी कार्रवाई देखते रहे. वन्य जीव विभाग की टीम ने अजगर को आबादी वाले क्षेत्र से दूर जंगल में सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया. अजगर के रेस्क्यू के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली. वन्य जीव विभाग ने लोगों से अपील की है कि खेतों या आसपास कोई जंगली जीव दिखाई देने पर उसे खुद पकड़ने की कोशिश न करें और तुरंत वन्य जीव विभाग को सूचना दें.

ये भी पढ़ें-यमुनानगर में करीब 10 फीट लंबे अजगर ने किया कुत्ते का शिकार, वन्यजीव विभाग ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा

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