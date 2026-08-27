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चंडीगढ़ में बजरंग बली को बांधी जाएगी 12 फीट की विशाल राखी, रक्षाबंधन पर हनुमंत धाम में विशेष तैयारी

चंडीगढ़: शहर में रक्षाबंधन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. सेक्टर-40 स्थित हनुमंत धाम मंदिर में इस बार हनुमान जी को 12 फीट लंबी और भव्य राखी बांधने की तैयारी की जा रही है. ख़ास बात ये है कि इस विशाल राखी को तैयार करने में शहर की महिलाओं का समूह जुटा हुआ है.

हनुमान जी के लिए 12 फीट लंबी राखी : महिलाओं की ओर से कई दिनों से हनुमान जी के लिए 12 फीट लंबी राखी तैयार करने का काम चल रहा है. रंग-बिरंगे धागों, सजावटी सामग्री और आकर्षक डिजाइन के साथ तैयार की जा रही ये राखी मंदिर में विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी. महिला समूह की अध्यक्ष नीना तिवारी के नेतृत्व में महिलाएं इस तैयारी में जुटी हैं. कैमरे पर बातचीत के दौरान महिलाओं ने बताया कि उनके लिए यह सिर्फ राखी तैयार करने का काम नहीं, बल्कि हनुमान जी के प्रति आस्था और भाई-बहन के रिश्ते की भावना को एक साथ जोड़ने का अवसर है.

चंडीगढ़ में बजरंग बली को बांधी जाएगी 12 फीट की विशाल राखी (ETV Bharat)

आकर्षण का केंद्र रहेगी राखी : महिलाओं का कहना है कि हर साल रक्षाबंधन पर भाइयों की कलाई पर राखी बांधी जाती है, लेकिन हनुमंत धाम में हनुमान जी को विशाल राखी बांधने की यह परंपरा श्रद्धालुओं के लिए खास अनुभव रहेगा. राखी को अंतिम रूप देने में महिलाएं बारीकी से काम कर रही हैं. उनका कहना है कि वे चाहती हैं कि मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह विशाल राखी आकर्षण का केंद्र बने और त्योहार के मौके पर महिलाओं की रचनात्मकता और सामूहिक भागीदारी भी सामने आए.