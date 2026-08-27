ETV Bharat / state

चंडीगढ़ में बजरंग बली को बांधी जाएगी 12 फीट की विशाल राखी, रक्षाबंधन पर हनुमंत धाम में विशेष तैयारी

चंडीगढ़ के सेक्टर-40 स्थित हनुमंत धाम में रक्षाबंधन के मौके पर बजरंग बली को 12 फीट की विशाल राखी बांधी जाएगी.

Massive 12 foot long Rakhi will be tied to Lord Hanuman at Hanumant Dham in Chandigarh Sector 40
चंडीगढ़ में बजरंग बली को बांधी जाएगी 12 फीट की विशाल राखी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 27, 2026 at 9:35 PM IST

|

Updated : August 27, 2026 at 10:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़: शहर में रक्षाबंधन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. सेक्टर-40 स्थित हनुमंत धाम मंदिर में इस बार हनुमान जी को 12 फीट लंबी और भव्य राखी बांधने की तैयारी की जा रही है. ख़ास बात ये है कि इस विशाल राखी को तैयार करने में शहर की महिलाओं का समूह जुटा हुआ है.

हनुमान जी के लिए 12 फीट लंबी राखी : महिलाओं की ओर से कई दिनों से हनुमान जी के लिए 12 फीट लंबी राखी तैयार करने का काम चल रहा है. रंग-बिरंगे धागों, सजावटी सामग्री और आकर्षक डिजाइन के साथ तैयार की जा रही ये राखी मंदिर में विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी. महिला समूह की अध्यक्ष नीना तिवारी के नेतृत्व में महिलाएं इस तैयारी में जुटी हैं. कैमरे पर बातचीत के दौरान महिलाओं ने बताया कि उनके लिए यह सिर्फ राखी तैयार करने का काम नहीं, बल्कि हनुमान जी के प्रति आस्था और भाई-बहन के रिश्ते की भावना को एक साथ जोड़ने का अवसर है.

चंडीगढ़ में बजरंग बली को बांधी जाएगी 12 फीट की विशाल राखी (ETV Bharat)

आकर्षण का केंद्र रहेगी राखी : महिलाओं का कहना है कि हर साल रक्षाबंधन पर भाइयों की कलाई पर राखी बांधी जाती है, लेकिन हनुमंत धाम में हनुमान जी को विशाल राखी बांधने की यह परंपरा श्रद्धालुओं के लिए खास अनुभव रहेगा. राखी को अंतिम रूप देने में महिलाएं बारीकी से काम कर रही हैं. उनका कहना है कि वे चाहती हैं कि मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह विशाल राखी आकर्षण का केंद्र बने और त्योहार के मौके पर महिलाओं की रचनात्मकता और सामूहिक भागीदारी भी सामने आए.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर ख़बर, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : इस साल रक्षाबंधन पर युवाओं के बीच चांदी की राखी का क्रेज

ये भी पढ़ें : रक्षाबंधन 2026 पर अपने भाई की कलाई पर राखी कैसे बांधें, जानिए 28 अगस्त को कितने बजे तक है शुभ समय?

ये भी पढ़ें : अब राखी से पौधे उगेंगे, फूल खिलेंगे और फल लगेंगे, रक्षाबंधन पर ओडिशा में इको-फ्रेंडली त्योहार

Last Updated : August 27, 2026 at 10:35 PM IST

TAGGED:

CHANDIGARH HANUMAN RAKHI
CHANDIGARH HANUMANT DHAM
CHANDIGARH SECTOR 40 HANUMAN MANDIR
चंडीगढ़ में हनुमान को राखी
CHANDIGARH HANUMAN RAKHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.