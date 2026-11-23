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सामूहिक विवाह: कासगंज में 167 तो अलीगढ़ में 234 जोड़ों ने थामा एक-दूजे का हाथ

सामूहिक विवाह ( Photo Credit; ETV Bharat )

कासगंज/अलीगढ़ : मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत दो शहरों में भव्य विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बेटियों के विवाह और निकाह संपन्न हुए. इस दौरान जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी में नवदंपतियों ने एक-दूसरे का हाथ थामकर जीवनभर साथ निभाने का संकल्प लिया. समारोह में खुशियों और उत्साह का माहौल रहा.



सामूहिक विवाह अलीगढ़ (Photo Credit; ETV Bharat) दरअसल, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सोमवार को विकासखंड कासगंज और सोरों के परिसर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कुल 167 जोड़े विवाह बंधन में बंध गए. इनमें सोरों में 87 तो कासगंज में 80 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया. कासगंज ब्लॉक परिसर में छह मुस्लिम जोड़ों का निकाह भी हुआ.