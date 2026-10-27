मैनपुरी में 326 जोड़ों का सामूहिक विवाह; 303 हिंदू और 23 मुस्लिम युगलों ने थामा एक-दूजे का हाथ
विवाहित जोड़ों को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से करीब 1 लाख रुपए का लाभ भी दिया जाता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 7:55 AM IST
मैनपुरी: उत्तर प्रदेश सरकार की सामूहिक विवाह योजना के तहत मैनपुरी में 326 जोड़ों ने एक-दूसरे का हाथ थामा. इनमें 303 जोड़ों ने हिंदू रीति-रिवाज से विवाह किया. वहीं, 23 जोड़ों ने मुस्लिम धर्म के अनुसार निकाह की प्रक्रिया अपनाई.
प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने सभी वर-वधुओं को आशीर्वाद दिया. यह कार्यक्रम श्रीदेवी मेला एवं नुमाइश पंडाल में आयोजित किया गया. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मेले जैसा माहौल रहा.
एक ही पंडाल में आयोजित समारोह में सैकड़ों परिवार खुशियों के साक्षी बने. इस दौरान प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखमय वैवाहिक जीवन की कामना की.
मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों को समान रूप से दिया जा रहा है. योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा रहा है. सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण और जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है.
इस दौरान मंत्री जयवीर सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के पिता के संबंध में की गई कथित टिप्पणी पर भी प्रतिक्रिया दी.
उन्होंने टिप्पणी को निंदनीय बताते हुए इसकी कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि राजनीति में भाषा की मर्यादा बनाए रखना जरूरी है और सार्वजनिक जीवन में सभी नेताओं को मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए.
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे. सभी ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देकर उनके सुखी और समृद्ध वैवाहिक जीवन की कामना की.
विवाहित जोड़ों को प्रदेश सरकार की तरफ से करीब 1 लाख रुपए का लाभ भी दिया जाता है. इनमें 64 हजार रुपए दुल्हन के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर होते हैं. वहीं 21 हजार रुपए का गृहस्थी का सामान भी दिया जाता है.
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