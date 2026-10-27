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मैनपुरी में 326 जोड़ों का सामूहिक विवाह; 303 हिंदू और 23 मुस्लिम युगलों ने थामा एक-दूजे का हाथ

मैनपुरी में 326 जोड़ों का सामूहिक विवाह. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मैनपुरी: उत्तर प्रदेश सरकार की सामूहिक विवाह योजना के तहत मैनपुरी में 326 जोड़ों ने एक-दूसरे का हाथ थामा. इनमें 303 जोड़ों ने हिंदू रीति-रिवाज से विवाह किया. वहीं, 23 जोड़ों ने मुस्लिम धर्म के अनुसार निकाह की प्रक्रिया अपनाई.

प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने सभी वर-वधुओं को आशीर्वाद दिया. यह कार्यक्रम श्रीदेवी मेला एवं नुमाइश पंडाल में आयोजित किया गया. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मेले जैसा माहौल रहा.