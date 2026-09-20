कोई बैशाखी तो कोई व्हीलचेयर से पहुंचा मंडप...भरा सपनों में रंग, थामा एक-दूजे का हाथ
नारायण सेवा संस्थान का 47वां दिव्यांग एवं निर्धन लोगों का विवाह समारोह. 100 युवा विवाह सूत्र में बंधे.
Published : September 20, 2026 at 5:58 PM IST
उदयपुर: उदयपुर में रविवार को 50 जोड़ों के लिए खास लम्हा आया, जब उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम सात फेरे लिए एवं जीवनभर साथ निभाने का वादा किया. कोई बैसाखी के सहारे मंडप पहुंचा एवं फेरे लिए तो किसी ने कृत्रिम अंग के सहारे नई जिंदगी का संकल्प लिया. नारायण सेवा संस्थान के 47वें दिव्यांग एवं निर्धन विवाह समारोह में देशभर से आए 100 युवा विवाह सूत्र में बंधे. दिव्यांगता की चुनौतियों के बीच इन जोड़ों ने साथ, सम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ नई गृहस्थी शुरू की.
नारायण सेवा संस्थान के सेवा महातीर्थ, बड़ी में रविवार को 47वें दिव्यांग एवं निर्धन सामूहिक विवाह समारोह हुआ. दो दिवसीय समारोह में विभिन्न राज्यों से आए 100 युवा परिणय सूत्र में बंधे. मंत्रोच्चार के बीच नवदंपतियों ने सात फेरे लेकर साथ निभाने का संकल्प लिया. संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने कहा कि समाज को व्यक्ति की दिव्यांगता के बजाय उसकी क्षमता पर ध्यान देना चाहिए. समारोह में ऐसे जोड़े भी हैं, जिनमें दिव्यांग और सक्षम व्यक्ति ने एक-दूसरे को जीवनसाथी चुना है. पिछले 22 वर्षों में संस्थान 2,582 दिव्यांग युवक-युवतियों के विवाह करा चुका है. संस्थान का उद्देश्य दिव्यांगजनों को दया नहीं, बल्कि सम्मान, अवसर और सुरक्षित भविष्य देना है. भारत में 2.61 करोड़ दिव्यांगजन हैं.
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उपचार के बाद अब जीवनसाथी: अग्रवाल के अनुसार, विवाह करने वाले कई युवक-युवतियों का संस्थान में उपचार, ऑपरेशन, कृत्रिम अंग या सहायक उपकरणों के जरिए पुनर्वास हुआ है. कई ने यहां कौशल प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भरता की राह भी चुनी. अब इसी परिसर में उन्हें जीवनसाथी का साथ मिला. इनमें कुछ ऐसे हैं, जिन्होंने दुर्घटना के बाद जिंदगी को फिर से संवारा, जबकि कुछ जन्मजात दिव्यांगता के बावजूद आत्मनिर्भर बने. विवाह मंडप में उनकी पहचान दिव्यांगता नहीं, बल्कि दूल्हा-दुल्हन के रूप में रही.
गृहस्थी का सामान दिया: नवदंपतियों को गृहस्थी बसाने के लिए पलंग, गद्दा, बिस्तर, अलमारी, गैस चूल्हा-सिलेंडर, किचन सेट, प्रेशर कुकर, पंखा, सिलाई मशीन और ट्रॉली बैग समेत जरूरी सामान दिया गया. जरूरत के अनुसार व्हीलचेयर और अन्य सहायक उपकरण भी दिए गए. वैदिक मंत्रोच्चार, भजन-कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए. संत-महात्माओं, समाजसेवियों, जनप्रतिनिधियों और देश-विदेश से आए अतिथियों ने नवदंपतियों को आशीर्वाद दिया. कई अतिथि कन्यादान में सहभागी बने.
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