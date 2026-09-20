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कोई बैशाखी तो कोई व्हीलचेयर से पहुंचा मंडप...भरा सपनों में रंग, थामा एक-दूजे का हाथ

उदयपुर: उदयपुर में रविवार को 50 जोड़ों के लिए खास लम्हा आया, जब उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम सात फेरे लिए एवं जीवनभर साथ निभाने का वादा किया. कोई बैसाखी के सहारे मंडप पहुंचा एवं फेरे लिए तो किसी ने कृत्रिम अंग के सहारे नई जिंदगी का संकल्प लिया. नारायण सेवा संस्थान के 47वें दिव्यांग एवं निर्धन विवाह समारोह में देशभर से आए 100 युवा विवाह सूत्र में बंधे. दिव्यांगता की चुनौतियों के बीच इन जोड़ों ने साथ, सम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ नई गृहस्थी शुरू की.

नारायण सेवा संस्थान के सेवा महातीर्थ, बड़ी में रविवार को 47वें दिव्यांग एवं निर्धन सामूहिक विवाह समारोह हुआ. दो दिवसीय समारोह में विभिन्न राज्यों से आए 100 युवा परिणय सूत्र में बंधे. मंत्रोच्चार के बीच नवदंपतियों ने सात फेरे लेकर साथ निभाने का संकल्प लिया. संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने कहा कि समाज को व्यक्ति की दिव्यांगता के बजाय उसकी क्षमता पर ध्यान देना चाहिए. समारोह में ऐसे जोड़े भी हैं, जिनमें दिव्यांग और सक्षम व्यक्ति ने एक-दूसरे को जीवनसाथी चुना है. पिछले 22 वर्षों में संस्थान 2,582 दिव्यांग युवक-युवतियों के विवाह करा चुका है. संस्थान का उद्देश्य दिव्यांगजनों को दया नहीं, बल्कि सम्मान, अवसर और सुरक्षित भविष्य देना है. भारत में 2.61 करोड़ दिव्यांगजन हैं.