नारायणी धाम में सातों वचन निभाने का लिया वादा, झूमकर नाचे घरवाले

जांजगीर चांपा: मंगलवार को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 141 वर वधुओं ने सात फेरे लेकर नए जीवन की शुरूआत की. महिला एवं बाल विकास विभाग ने सामूहिक विवाह का आयोजन नारायणी धाम में किया. नव दंपत्तियों को आशीर्वाद देने के लिए खुद सीएम विष्णु देव साय वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़े. सीएम ने कहा कि आपके जीवन में खुशहाली आए इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है.

मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह के आयोजन मे जिले भर के 141 जोड़ो का विवाह कराया गया. बाराती के रूप मे जांजगीर चाम्पा से कांग्रेस के विधायक ब्यास कश्यप, जिला पंचायत अध्यक्ष सत्य लता मिरि के साथ जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. आयोजन स्थल पर बड़ी संख्या में बाराती भी पहुंचे थे. कई बाराती ऐसे भी थे जो खुशी के इस मौके पर झूमकर नाचे. वहीं आयोजन में शामिल हुए जिला पंचायत सदस्य उमा राजेंद्र राठौर ने गीत गाकर नव दम्पत्तियों को बधाई दी. जिला पंचायत अध्यक्ष ने नव दम्पति को बाल विवाह रोकने और कन्या भ्रूण हत्या रोकने और बालिका शिक्षा के लिए शपथ भी दिलाई.