नारायणी धाम में सातों वचन निभाने का लिया वादा, झूमकर नाचे घरवाले
नवविवाहित जोड़ों को सीएम विष्णु देव साय ने वर्चुअली आशीर्वाद दिया, स्वस्थ और खुशहाल जीवन की मंगलकामना की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 11, 2026 at 12:37 PM IST
जांजगीर चांपा: मंगलवार को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 141 वर वधुओं ने सात फेरे लेकर नए जीवन की शुरूआत की. महिला एवं बाल विकास विभाग ने सामूहिक विवाह का आयोजन नारायणी धाम में किया. नव दंपत्तियों को आशीर्वाद देने के लिए खुद सीएम विष्णु देव साय वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़े. सीएम ने कहा कि आपके जीवन में खुशहाली आए इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है.
नारायणी धाम में सातों वचन निभाने का वादा
मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह के आयोजन मे जिले भर के 141 जोड़ो का विवाह कराया गया. बाराती के रूप मे जांजगीर चाम्पा से कांग्रेस के विधायक ब्यास कश्यप, जिला पंचायत अध्यक्ष सत्य लता मिरि के साथ जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. आयोजन स्थल पर बड़ी संख्या में बाराती भी पहुंचे थे. कई बाराती ऐसे भी थे जो खुशी के इस मौके पर झूमकर नाचे. वहीं आयोजन में शामिल हुए जिला पंचायत सदस्य उमा राजेंद्र राठौर ने गीत गाकर नव दम्पत्तियों को बधाई दी. जिला पंचायत अध्यक्ष ने नव दम्पति को बाल विवाह रोकने और कन्या भ्रूण हत्या रोकने और बालिका शिक्षा के लिए शपथ भी दिलाई.
141 जोड़ों ने लिए सात फेरे
महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यक्रम अधिकारी अनीता अग्रवाल ने कहा, इस बार विवाह पंजीयन में पूरी पारदर्शिता बरती गई है, दावा आपत्ति भी बुलाई गई. अनिता अग्रवाल ने कहा कि वर वधू के चयन में किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो इसका खास ख्याल रखा गया. साथ ही इस बात का ध्यान रखा गया है कि वर वधू की उम्र शादी के काबिल हो. शासन से निर्धारित सभी पैमानों की जांच के बाद शादी मे 141 जोड़े शामिल किए गए.
महिला एवं बाल विकास विभाग ने किया आयोजन
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह शामिल होने वाले जोड़ों ने जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया है. गरीब परिवार से आने वाली बेटियों के पिता ने भी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को धन्यवाद दिया. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सरकार नगद राशि और शादी की व्यवस्था का भी इंतजाम करती है.
