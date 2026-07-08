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पौधारोपण महाअभियान: मेरठ में मंत्री से लेकर गांव के प्रधान तक की खोज, फोटो के साथ कंट्रोल रूम को देना होगा रिकॉर्ड

मेरठ में 30 लाख से अधिक पौधा लगाने का लक्ष्य ( Photo Credit: ETV Bharat )