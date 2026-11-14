प्रयागराज; पुलिस विभाग में भारी फेरबदल, यमुनानगर जोन में 109 उपनिरीक्षकों के बंपर तबादले
विधानसभा चुनाव के पहले कई पुलिस चौकी प्रभारियों के कार्यक्षेत्र भी बदले गए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 4:53 PM IST
प्रयागराज : विधानसभा चुनाव-2027 की तैयारियों और निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में प्रयागराज कमिश्नरेट के यमुनानगर जोन में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) यमुनानगर मनीष कुमार शांडिल्य ने जोन के विभिन्न थानों और पुलिस चौकियों में तैनात कुल 109 उपनिरीक्षकों (दरोगाओं) व महिला उपनिरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में तत्काल प्रभाव से बदलाव किया है.
जारी सूची के अनुसार, जोन के लगभग सभी प्रमुख थानों नैनी, करछना, औद्योगिक क्षेत्र, मेजा, मांडा, कोरांव, बारा, शंकरगढ़, लालापुर, कौंधियारा, घूरपुर और खीरी से उपनिरीक्षकों को इधर से उधर किया गया है. कई पुलिस चौकी प्रभारियों के कार्यक्षेत्र भी बदले गए हैं.
इसके तहत चौकी प्रभारी कोहड़ार (मेजा) अनुज राय को चौकी प्रभारी पीपीजीसीएल (शंकरगढ़) और चौकी प्रभारी जेवनिया (मेजा) अम्बेश कुमार मिश्र को चौकी प्रभारी जारी (कौंधियारा) बनाया गया है. वहीं, पुलिस बूथ रामनगर के प्रभारी अभिनव उपाध्याय को चौकी प्रभारी कोहड़ार (मेजा) की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
इसी क्रम में चौकी प्रभारी रामगढ़ (कोरांव) आशीष कुमार यादव को चौकी प्रभारी बारामार (औद्योगिक क्षेत्र), चौकी प्रभारी पीपीजीसीएल देवेन्द्र देव को थाना बारा, चौकी प्रभारी नारीबारी अमित कुमार को थाना कोरांव तथा चौकी प्रभारी गौहनिया अनुराग को चौकी प्रभारी रामगढ़ (कोरांव) भेजा गया है.
इसके अलावा थाना नैनी से पंकज कुमार भास्कर को चौकी प्रभारी कस्बा नैनी और नीतेश पाठक को मेजा से चौकी प्रभारी एडीए कॉलोनी (नैनी) तैनात किया गया है. डीसीपी ने सभी संबंधित सहायक पुलिस आयुक्तों (एसीपी) और थाना प्रभारियों को आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं.
जोन स्तर पर गठित स्थापना बोर्ड के कार्यवृत्त संख्या-37 के अनुमोदन के बाद जारी इस आदेश में समयावधि पूरी कर चुके और जनहित के आधार पर अधिकारियों की नई तैनाती की गई है. इस व्यापक फेरबदल का मुख्य उद्देश्य पुलिस अधिकारियों की तैनाती में आवश्यक प्रशासनिक संतुलन सुनिश्चित करना है, ताकि आगामी चुनावों के मद्देनजर यमुनानगर के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था को चाक-चौबंद रखा जा सके और निर्वाचन संबंधी दायित्वों का प्रभावी निर्वहन हो सके.
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