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प्रयागराज; पुलिस विभाग में भारी फेरबदल, यमुनानगर जोन में 109 उपनिरीक्षकों के बंपर तबादले

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

प्रयागराज : विधानसभा चुनाव-2027 की तैयारियों और निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में प्रयागराज कमिश्नरेट के यमुनानगर जोन में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) यमुनानगर मनीष कुमार शांडिल्य ने जोन के विभिन्न थानों और पुलिस चौकियों में तैनात कुल 109 उपनिरीक्षकों (दरोगाओं) व महिला उपनिरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में तत्काल प्रभाव से बदलाव किया है.

जारी सूची के अनुसार, जोन के लगभग सभी प्रमुख थानों नैनी, करछना, औद्योगिक क्षेत्र, मेजा, मांडा, कोरांव, बारा, शंकरगढ़, लालापुर, कौंधियारा, घूरपुर और खीरी से उपनिरीक्षकों को इधर से उधर किया गया है. कई पुलिस चौकी प्रभारियों के कार्यक्षेत्र भी बदले गए हैं.