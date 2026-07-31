झारखंड में बड़े पैमाने पर डॉक्टरों का ट्रांसफरः 72 चिकित्सक और 20 दंत चिकित्सक का तबादला

झारखंड में बड़े पैमाने पर डॉक्टरों का ट्रांसफरः 72 चिकित्सक और 20 दंत चिकित्सक का तबादला
झारखंड में बड़े पैमाने पर डॉक्टरों का ट्रांसफर हुआ है.
Published : July 31, 2026 at 11:02 PM IST
रांची: जुलाई महीने के अंतिम दिन आज स्वास्थ्य विभाग ने 72 डॉक्टरों और 20 दंत चिकित्सकों के तबादले की अधिसूचना जारी कर दी.
स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव के हस्ताक्षर से जारी दो अधिसूचना में राज्य सरकार ने चिकित्सा पदाधिकारियों, विशेषज्ञ डॉक्टरों और दंत चिकित्सकों के बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किए हैं. राज्य के कई जिला अस्पतालों, अनुमंडलीय अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थापित चिकित्सा पदाधिकारियों को बदल दिया गया है.
नई पदस्थापना तत्काल प्रभाव से लागू होगी और संबंधित चिकित्सकों को 15 दिनों के अंदर नए कार्यस्थल पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है. विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण सूची में सामान्य चिकित्सा पदाधिकारियों के अलावा स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, एनेस्थीसिया, पैथोलॉजी तथा अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं. कई चिकित्सकों को जिला अस्पतालों से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भेजा गया है, जबकि कई को ग्रामीण क्षेत्रों से जिला मुख्यालयों में पदस्थापित किया गया है.
दंत चिकित्सकों का भी हुआ तबादला
स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के अलग अलग अस्पतालों में पदस्थापित 20 दंत चिकित्सकों के तबादले की अधिसूचना जारी की है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की नई सूची में देवघर, साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, गढ़वा, पश्चिमी सिंहभूम समेत कई जिलों में तैनात दंत चिकित्सक को बदल दिया गया है. उन्हें 15 दिनों के अंदर नए स्थान पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है.
स्वास्थ्य विभाग ने स्थानांतरित दंत चिकित्सकों और वरीय दंत चिकित्सकों को 15 दिनों के भीतर अपने नए पदस्थापन स्थल पर योगदान देने का निर्देश दिया है. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिन चिकित्सकों का स्थानांतरण उनके स्वयं के आवेदन के आधार पर किया गया है, उन्हें स्थानांतरण यात्रा भत्ता (TTA) देय नहीं होगा. जिनकी दंत चिकित्सकों की पोस्टिंग नहीं हुई, उन्हें भी निर्देश
विभाग ने दिया है कि वह विभाग में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे.
31 जुलाई 2026 को जारी इस अधिसूचना पर स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव के हस्ताक्षर हैं. इस आदेश के साथ संबंधित उपायुक्तों, सिविल सर्जनों, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय और अन्य अधिकारियों को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रतिलिपि भेजी गई है.
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