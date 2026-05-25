ETV Bharat / state

सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार: राज्यपाल ने बटुकों को धारण कराई जनेऊ, कहा- संस्कार ही चरित्र निर्माण का आधार

सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार कार्यक्रम में पहुंचे राज्यपाल ( ETV Bharat Jaipur )