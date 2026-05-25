सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार: राज्यपाल ने बटुकों को धारण कराई जनेऊ, कहा- संस्कार ही चरित्र निर्माण का आधार
राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने संस्कारों के महत्व पर जोर देते हुए सनातन परंपराओं के संरक्षण का संदेश दिया.
Published : May 25, 2026 at 5:10 PM IST
जयपुर: आधुनिक जीवनशैली और बदलते सामाजिक परिवेश के बीच सनातन संस्कृति की कई परंपराएं धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही हैं. जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति को अनुशासित और संस्कारित बनाने वाले 16 संस्कार भी अब आम जीवन में कम दिखाई देते हैं. ऐसे में राजधानी जयपुर के कनक घाटी स्थित राधा माधव मंदिर में सोमवार को आयोजित सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार कार्यक्रम ने सनातन परंपराओं के संरक्षण का मजबूत संदेश दिया.
राज्यपाल ने बटुकों को पहनाई जनेऊ: मंदिर परिसर में आयोजित इस धार्मिक आयोजन में 21 ब्राह्मण बटुकों का पूर्ण विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञोपवीत संस्कार सम्पन्न किया गया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे रहे. उन्होंने स्वयं बटुकों को आशीर्वाद स्वरूप दक्षिणा दी और जनेऊ धारण कराई.0 इस दौरान मंदिर परिसर वैदिक मंत्रों, हवन और धार्मिक अनुष्ठानों से पूर्ण आध्यात्मिक वातावरण में रमा हुआ नजर आया.
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संस्कारों से ही व्यक्ति का चरित्र निर्माण: अपने संबोधन में राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि जनेऊ केवल एक धागा नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति, उच्च आदर्शों, अनुशासन और जिम्मेदारी का प्रतीक है. उन्होंने बटुकों से अपील की कि वे धर्म के मार्ग पर चलें, बड़ों का सम्मान करें तथा समाज में ज्ञान और सेवा की भावना फैलाएं. उन्होंने जोर देकर कहा कि संस्कारों से ही व्यक्ति का चरित्र निर्माण होता है और भारतीय संस्कृति की जड़ें इन्हीं परंपराओं में निहित हैं.
यज्ञोपवीत का महत्व: धर्म और संस्कारों की रक्षा के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में वेदाचार्य डॉ. प्रशांत शर्मा ने यज्ञोपवीत संस्कार के धार्मिक एवं सामाजिक महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला. उन्होंने बताया कि सनातन धर्म में 16 संस्कार व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के लिए निर्धारित हैं. यज्ञोपवीत संस्कार इनमें अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद बालक को अध्ययन-अध्यापन, ज्ञान प्रदान करने और धर्मोपदेश करने का अधिकार प्राप्त होता है.
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क्या है यज्ञोपवीत संस्कार? डॉ. शर्मा ने बताया कि यज्ञोपवीत संस्कार केवल ब्राह्मणों तक सीमित नहीं है, बल्कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों में इसकी परंपरा रही है. शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण बालकों के लिए गर्भ से 8 वर्ष, क्षत्रियों के लिए 13 वर्ष तथा वैश्यों के लिए 16 वर्ष तक की आयु इस संस्कार के लिए उत्तम मानी गई है. यज्ञोपवीत से पहले गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म और कर्णवेध जैसे संस्कार पूरे किए जाते हैं.
इस यज्ञोपवीत संस्कार कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, धर्माचार्य और परिवारजन उपस्थित रहे. आयोजन के जरिए नई पीढ़ी को सनातन संस्कृति और भारतीय परंपराओं से जोड़ने का प्रयास किया गया. विद्वानों ने कहा कि यदि संस्कारों की यह परंपरा निरंतर चलती रही तो आने वाली पीढ़ियां अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी रहेंगी और सनातन संस्कृति का मूल स्वरूप सुरक्षित रहेगा.
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