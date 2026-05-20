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कांकेर में 56 गांवों के सरपंचों का सामूहिक इस्तीफा, चक्काजाम का किया ऐलान

कांकेर में गांव सरकार के प्रमुखों ने जिला प्रशासन और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

Kanker District of Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ का कांकेर जिला (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 20, 2026 at 10:56 PM IST

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कांकेर: छत्तीसगढ़ सरकार जहां एक तरफ सुशासन तिहार के जरिए गांव-गांव तक विकास और जनसमस्याओं के समाधान का दावा कर रही है. वहीं कांकेर जिले के अंतागढ़ से सामने आई तस्वीरें इन दावों पर बड़े सवाल खड़े कर रही हैं. अंतागढ़ ब्लॉक की 56 ग्राम पंचायतों के सरपंच अब सड़कों पर उतर आए हैं. पंचायतों में फंड की कमी, महीनों से मानदेय नहीं मिलने और विकास कार्य पूरी तरह ठप होने से नाराज़ सरपंच संघ ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है.

ग्राम पंचायत में फंड की कमी से बढ़ी नाराजगी

सरपंचों का कहना है कि गांव की जनता उनसे सवाल पूछ रही है. लेकिन पंचायतों के खाते खाली हैं. ऐसे में वे अपने चुनावी वादे तक पूरे नहीं कर पा रहे. धरने को पूर्व विधायक अनूप नाग और जिला पंचायत सदस्यों का भी समर्थन मिला है. पंचायतों की सरकार चलाने वाले जनप्रतिनिधि अब खुद अपने अधिकारों और गांव के विकास के लिए धरने पर बैठने को मजबूर हैं. अंतागढ़ ब्लॉक की 56 पंचायतों के सरपंच तीन सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं. बुधवार को 56 गांवों के सरपंचों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है.

कांकेर में सरपंचों का इस्तीफा (ETV BHARAT)

लंबे समय से पंचायतों को विकास कार्यों के लिए पर्याप्त फंड नहीं मिल रहा. पंचायतों में सड़क, नाली, पेयजल, सफाई, स्कूलों का मरम्मत कार्य और मूलभूत सुविधाओं के कई काम रुके पड़े हैं. पिछले सत्र में स्कूलों में तिरपाल ढका गया था. गांव की जनता लगातार सवाल कर रही है. लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों के पास जवाब नहीं है. इसीलिए आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है. और एक साथ आज सामूहिक इस्तीफा दिया गया है. कल चक्का जाम किया जाएगा-मानकु राम नुरेटी, अध्यक्ष, सरपंच संघ, अंतागढ़

एक साथ इतनी संख्या में सरपंचों के इस्तीफे से कांकेर में अफरा तफरी का माहौल है. सरपंच संघ ने जिला प्रशासन से फंड मुहैया कराने की मांग की है. इस समस्या का समाधान नहीं होने की सूरत में वो आगे भी आंदोलन करेंगे.

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SARPANCHES IN KANKER
GRAM PANCHAYATS IN ANTAGARH
सुशासन तिहार
कांकेर ग्राम पंचायत विभाग
MASS RESIGNATION OF CG SARPANCHES

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