डॉ रमन सिंह का जन्मदिन : सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मिला स्थान
विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह का जन्मदिन में हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन हुआ.आयोजन को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 16, 2026 at 3:03 PM IST
राजनांदगांव : छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष एवं राजनांदगांव के लोकप्रिय विधायक पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह का जन्मदिवस यादगार रहा. जन्मदिन के अवसर पर 50 हजार लोगों ने एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया. इस दौरान डॉ रमन सिंह के प्रशंसकों ने श्रद्धा, भक्ति और सामूहिक आस्था का अद्भुत प्रदर्शन किया.इस ऐतिहासिक आयोजन को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला. इस अनोखे आयोजन में राज्यपाल रामेन डेका, प्रदेश सरकार के मंत्री, जनप्रतिनिधि, बीजेपी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता समेत बड़ी संख्या में राजनांदगांव के नागरिक उपस्थित रहे.
पूरे स्टेडियम में गूंजा हनुमान चालीसा का पाठ
डॉ.रमन सिंह के जन्मदिवस पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम ने राजनांदगांव की धार्मिक आस्था, सामाजिक एकजुटता और सांस्कृतिक चेतना को एक नई पहचान दी है. हजारों लोगों की एक साथ गूंजती हनुमान चालीसा ने पूरे स्टेडियम को भक्तिमय वातावरण से भर दिया. इस सामूहिक आयोजन की विशेषता रही कि इसमें बड़ी संख्या में नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई और एक ऐतिहासिक उपलब्धि के सहभागी बने.
बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल ने भी दी प्रस्तुति
कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण बॉलीवुड के मशहूर गायक जुबिन नौटियाल की संगीतमय प्रस्तुति रही. उन्होंने अपनी सुरीली आवाज और लोकप्रिय गीतों से जनमानस का मन मोह लिया.उनकी प्रस्तुति ने कार्यक्रम में उत्साह और उल्लास का रंग भर दिया. धार्मिक आस्था, संगीत और जनभागीदारी के इस अनूठे संगम ने डॉ. रमन सिंह जी के जन्मदिवस के आयोजन को यादगार बना दिया.
डॉ रमन सिंह ने सभी का जताया आभार
इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह जी ने सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ की ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी सहभागी नागरिकों, आयोजकों, जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और सहयोगियों के प्रति आभार जताया.
जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होय सिद्ध साखी गौरीसा॥ धन्यवाद राजनांदगांव, आभार राजनांदगांववासी मेरे सभी भाइयों-बहनों और युवा साथियों। कल संध्या माननीय राज्यपाल महोदय श्री रमेन डेका जी और कैबिनेट के साथियों एवं विधायकगण की उपस्थिति में आप सभी ने मेरे जन्मदिवस को खास बनाया उसके लिए ह्रदय से आभारी हूँ। मुझे आप सभी को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कल आप सभी ने 50 हजार से बड़ी संख्या में उपस्थित होकर जो “हनुमान चालीसा” का पाठ किया, अब वह विश्व रिकॉर्ड बनकर “गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड” में सदा के लिए अंकित हो चुका है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर आप सभी को बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं।— Dr Raman Singh (@drramansingh) October 16, 2026
यह उपलब्धि किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि राजनांदगांव की जनता की सामूहिक श्रद्धा, एकजुटता और सहभागिता का परिणाम है. सभी के सहयोग और उत्साह ने इस आयोजन को ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान किया है- डॉ रमन सिंह, विधानसभा अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, राजनांदगांव के विधायक और मेरे मार्गदर्शक आदरणीय श्री @drramansingh जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ। मैं माता बम्लेश्वरी जी से आपके उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु की कामना करता हूँ। आपका अनुभव सदैव हमारे लिए प्रेरणा का स्त्रोत है। https://t.co/XKqg7QQbq5— Abhishek Singh (@CGAbhishekSingh) October 15, 2026
इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि राजनांदगांव की जनता ने जिस प्रेम, स्नेह और आत्मीयता के साथ इस आयोजन में सहभागिता की, वह उनके लिए अत्यंत भावुक और अविस्मरणीय अनुभव है. उन्होंने राज्यपाल रामेन डेका समेत कार्यक्रम में उपस्थित हर एक व्यक्ति को धन्यवाद दिया. आयोजन को सफल बनाने में युवा वेलफेयर फाउंडेशन समेत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देने वाले सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की.
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