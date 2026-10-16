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डॉ रमन सिंह का जन्मदिन : सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मिला स्थान

गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मिला स्थान ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

राजनांदगांव : छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष एवं राजनांदगांव के लोकप्रिय विधायक पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह का जन्मदिवस यादगार रहा. जन्मदिन के अवसर पर 50 हजार लोगों ने एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया. इस दौरान डॉ रमन सिंह के प्रशंसकों ने श्रद्धा, भक्ति और सामूहिक आस्था का अद्भुत प्रदर्शन किया.इस ऐतिहासिक आयोजन को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला. इस अनोखे आयोजन में राज्यपाल रामेन डेका, प्रदेश सरकार के मंत्री, जनप्रतिनिधि, बीजेपी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता समेत बड़ी संख्या में राजनांदगांव के नागरिक उपस्थित रहे.

गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान (ETV BHARAT CHHATTISGARH) डॉ रमन सिंह का जन्मदिन (ETV BHARAT CHHATTISGARH) पूरे स्टेडियम में गूंजा हनुमान चालीसा का पाठ