बीकानेर में महापड़ाव: तबीयत बिगड़ने पर चार को कराया भर्ती, घरनास्थल के पास बनाया अस्थायी अस्पताल

संत बोले-सरकार कोई खंभा नहीं: आमरण अनशन पर बैठे संतों में अब सरकार के खिलाफ रोष दिख रहा है. मुकाम के पीठाधीश्वर संत रामानंद महाराज ने कहा कि खेजड़ी राज्य वृक्ष और हमारे लिए कल्पवृक्ष भी है. इसकी कटाई बंद होनी चाहिए. सरकार की ओर से बात नहीं सुने जाने पर बोले, सरकार कोई खंभा नहीं है, जो उसे सुनाई नहीं देता. हमारी बात तो सरकार को सुननी पड़ेगी.

बीकानेर: खेजड़ी बचाओ अभियान में आमरण अनशन पर बैठे चार लोगों की तबीयत बुधवार को बिगड़ गई. इसके बाद जिला प्रशासन और आंदोलनकारी की बीच वार्ता हुई, फिर बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. कुछ और लोगों की तबीयत बिगड़ने पर महापड़ाव स्थल के पास विश्नोई धर्मशाला में अस्थायी अस्पताल बनाकर डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है.

अनशन पर 500 लोग: बुधवार को कई और लोग भी आमरण अनशन पर बैठे. आंदोलनकारियों ने इनको माला पहनाई और तिलक लगाया. कमेटी ने 363 लोगों के अनशन पर बैठने की बात की थी लेकिन 500 से ज्यादा लोग अनशन पर बैठे हैं. अनशन में बड़ी संख्या में महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं.

धैर्य की परीक्षा ना लें सरकार: करीब 18 महीने से बीकानेर कलेक्ट्रेट पर प्रकृति बचाओ आंदोलन के तहत खेजड़ी कटाई और पेड़ सुरक्षा कानून की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे रामगोपाल विश्नोई ने कहा, सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही है. तीन बार खुद मुख्यमंत्री के स्तर पर वार्ता होने की बावजूद भी पेड़ सुरक्षा कानून और खेजड़ी कटाई पर रोक को लेकर सरकार ने रुख स्पष्ट नहीं किया है. कानून नहीं ला रही है. यह हमारे धैर्य की परीक्षा ली जा रही है. हम चाहते हैं कि समय रहते सरकार इस पर कोई गंभीर कदम उठाए. उन्होंने कहा कि कई आंदोलनकारियों की तबीयत बिगड़ी है, लेकिन वे इलाज के लिए मना कर रहे हैं. इससे थोड़ी दिक्कत हो रही है. यह धार्मिक आस्था का विषय है, इसीलिए लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं.

धरनास्थल पर बड़ी तादाद में बैठे आंदोलनकारी (ETV Bharat Bikaner)

भीड़ के चलते कैंडल मार्च निरस्त: समिति का शाम को महापड़ाव स्थल से जिला कलेक्ट्रेट तक कैंडल मार्च करना था,लेकिन शाम को भीड़ बढ़ने के कारण इसे रद्द कर दिया गया. आंदोलन में शामिल होने पूर्व विधायक मलखान सिंह बिश्नोई एवं किशनाराम बीकानेर पहुंचे. आंदोलन स्थल पर लोग अपने-अपने ढंग से विरोध जता रहे हैं. एक शख्स ने सरकार की अनदेखी के विरोध में आक्रोश जगाया और आंखों पर काली पट्टी बांधी.

