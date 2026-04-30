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नाबालिगों के साथ सामूहिक दुष्कर्म , शादी से वापस घर लौटते वक्त हुई घटना

सरगुजा : सरगुजा में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि शादी समारोह से लौटते वक्त कुछ नाबालिगों को शराब के नशे में चूर युवकों ने रोका और फिर सामूहिक दुष्कर्म किया. आपको बता दें कि जिन दो नाबालिगों के साथ ये घटना घटी वो विशेष समाज से आती हैं. इस वारदात में नाबालिगों की अन्य सहेलियां भी साथ थी,जो चलती बाइक से कूदकर भागी और खुद को बचाया.

पुलिस ने कई दिन बाद दर्ज की रिपोर्ट

इस केस में हैरान करने वाली बात ये है कि पुलिस ने कई दिन बाद परिजनों के आक्रोशित होने पर अपराध पंजीबद्ध किया.पुलिस की माने तो नाबालिगों की एमएलसी रिपोर्ट में दुष्कर्म होना पाया गया है. पुलिस ने दुष्कर्म की पुष्टि होने पर तीन आरोपी और तीन विधि से संघर्षरत नाबालिगों पुलिस को अपराध दर्ज करने में कई दिन लग गए. नाबालिगों की एमएलसी रिपोर्ट में रेप होना पाया गया है. पुलिस ने 3 आरोपी और 3 विधि से संघर्षरत नाबालिगों को कुल 6 को गिरफ्तार किया गया है.

नाबालिगों ने लगाए गंभीर आरोप

जिला पंचायत सदस्य के मुताबिक मैनपाट में शादी समारोह से लौटते वक्त रास्ते में कुछ युवकों ने नाबालिगों को रोका और फिर जबरन बाइक में बिठाया. इस दौरान नाबालिगों की दो साथी बाइक से कूदकर भाग गईं.वहीं दो नाबालिगों के साथ सामूहिक रुप से घटना को अंजाम दिया गया. नाबालिगों की माने तो जब घटना की शिकायत पुलिस से की गई तो रिपोर्ट दर्ज करने में देरी की गई.