ETV Bharat / state

एक मंडप के नीचे 66 अनाथ और निर्धन कन्याओं की हुई शादी, अब तक 511 बच्चियों का कन्यादान कर चुके हैं अनिल

धौलपुर में सामूहिक विवाह ( ETV Bharat Dholpur )

धौलपुर : इंसानियत और परोपकार से बड़ा संसार में कोई पुनीत काम नहीं है. इसकी सबसे बड़ी बानगी धौलपुर के ऐतिहासिक तीर्थराज मचकुंड पर देखने को मिली, जहां भामाशाह अनिल अग्रवाल ने 66 कन्याओं का कन्यादान एक मंडप के नीचे किया है. इनमें हिंदू, मुस्लिम और सिख धर्म की कन्याएं शामिल हैं. भामाशाह अनिल अग्रवाल ने बताया कि पूर्व में उनका परिवार आर्थिक तंगी से गुजरा था, लेकिन समय का चक्र घूमा तो परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक हो गई. परिवार में संपन्नता होने के बाद माता-पिता की प्रेरणा से अनाथ-निर्धन और बेसहारा कन्याओं के विवाह करने का संकल्प लिया. करीब 18 वर्ष पूर्व सामूहिक शादी की शुरुआत की गई. बुधवार को मचकुंड पर हुए सामूहिक विवाह समारोह में 66 कन्याओं का कन्यादान एक मंडप के नीचे किया गया. इन कन्याओं में 47 हिंदू, 9 मुस्लिम व 10 सिख धर्म से ताल्लुक रखती हैं. सबसे बड़ी बात 44 कन्याओं के माता-पिता व भाई नहीं हैं. इन कन्याओं का माता-पिता और भाई का फर्ज भी अनिल अग्रवाल जीवन भर निभाएंगे. भामाशाह अनिल अग्रवाल (ETV Bharat Dholpur)