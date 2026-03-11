एक मंडप के नीचे 66 अनाथ और निर्धन कन्याओं की हुई शादी, अब तक 511 बच्चियों का कन्यादान कर चुके हैं अनिल
सामूहिक विवाह समारोह में 66 कन्याओं में 47 हिंदू, 9 मुस्लिम व 10 सिख धर्म से ताल्लुक रखती हैं.
धौलपुर : इंसानियत और परोपकार से बड़ा संसार में कोई पुनीत काम नहीं है. इसकी सबसे बड़ी बानगी धौलपुर के ऐतिहासिक तीर्थराज मचकुंड पर देखने को मिली, जहां भामाशाह अनिल अग्रवाल ने 66 कन्याओं का कन्यादान एक मंडप के नीचे किया है. इनमें हिंदू, मुस्लिम और सिख धर्म की कन्याएं शामिल हैं.
भामाशाह अनिल अग्रवाल ने बताया कि पूर्व में उनका परिवार आर्थिक तंगी से गुजरा था, लेकिन समय का चक्र घूमा तो परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक हो गई. परिवार में संपन्नता होने के बाद माता-पिता की प्रेरणा से अनाथ-निर्धन और बेसहारा कन्याओं के विवाह करने का संकल्प लिया. करीब 18 वर्ष पूर्व सामूहिक शादी की शुरुआत की गई. बुधवार को मचकुंड पर हुए सामूहिक विवाह समारोह में 66 कन्याओं का कन्यादान एक मंडप के नीचे किया गया. इन कन्याओं में 47 हिंदू, 9 मुस्लिम व 10 सिख धर्म से ताल्लुक रखती हैं. सबसे बड़ी बात 44 कन्याओं के माता-पिता व भाई नहीं हैं. इन कन्याओं का माता-पिता और भाई का फर्ज भी अनिल अग्रवाल जीवन भर निभाएंगे.
जरूरत के सभी उपहार दिए : भामाशाह अनिल अग्रवाल की ओर से नव दंपती को उपहार के तौर पर आभूषण, कपड़े, बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक के सभी उपकरण भेंट किए गए. कन्या और वधू के पैर पूजन कर दक्षिणा भी दी है. बारात में आए बारातियों को सम्मान पूर्वक भोज भी कराया गया है. भामाशाह अनिल अग्रवाल ने बताया उनका फोकस अधिकांश ठेठ ग्रामीण अंचल एवं डांग क्षेत्र में रहता है. इसके अलावा जिन बेटियों के माता-पिता नहीं होते हैं, उनकी शादी होने में बहुत बड़ी दिक्कत रहती है. ऐसी बेटियों को चिह्नित कर और अनुकूल वर ढूंढकर शादी कराई जाती है.
शादी के बाद भी निभाई जाती है सभी रस्म : उन्होंने बताया कि उनका उद्देश्य महज शादी करना नहीं है. शादी होने के बाद प्रत्येक बहन के संपर्क में रहते हैं. शादी के बाद करवा चौथ का सामान समेत रक्षाबंधन एवं अन्य तमाम रस्में होती हैं, जिनको वो बखूबी निभाते हैं. ये उनकी ओर किया गया 8वां सामूहिक विवाह सम्मेलन है. इससे पूर्व सात शादी समारोह सम्मेलन में 511 बेटियों की शादी कर चुके हैं. बुधवार के सम्मेलन में सभी बेटियों को मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया गया है.