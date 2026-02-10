ETV Bharat / state

सर्व धर्म रीति से रायपुर में 1316 जोड़ों का सामूहिक विवाह, नवविवाहितों का संदेश "कर्ज लेकर न करें शादी"

रायपुर में सामूहिक विवाह का सफल आयोजन ( ETV BHARAT )

​रायपुर के इस विशाल आयोजन में छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विविधता साफ झलक रही थी. जहां एक तरफ पंडितों ने मंत्रोच्चार के साथ सात फेरे दिलवाए, वहीं दूसरी तरफ पादरियों और बुद्धचर्यों ने अपने-अपने धर्मों के अनुसार विवाह संपन्न कराए. विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय की मौजूदगी ने इस आयोजन को और भी खास बना दिया.

​रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर आज एक ऐतिहासिक पल की गवाह बनी. मौका था मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह का, जहां धर्म और जाति की दीवारें ढह गईं और मानवता की एक नई तस्वीर उभर कर सामने आई. एक ही पंडाल के नीचे हिंदू मंत्रोच्चार, निकाह की रस्में, चर्च की प्रार्थनाएं और बौद्ध परंपराएं एक साथ देखने को मिलीं. रायपुर में 1316 जोड़ों ने फिजूलखर्ची और कर्ज के बोझ को ठुकरा कर सादगी और सम्मान के साथ वैवाहिक जीवन की शुरुआत की.

सामूहिक विवाह में हिंदू रीति से शादी (ETV BHARAT)

​सरकारी सहायता और मुख्यमंत्री का आशीर्वाद

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने नवदंपत्तियों को आशीर्वाद दिया. प्रत्येक जोड़े के बैंक खाते में ₹35,000 की राशि जमा की गई. घर बसाने के लिए ₹15,000 मूल्य के उपहार दिए गए.

सामूहिक विवाह में शादी की रस्में (ETV BHARAT)

​कर्ज लेकर न करें शादी,नवविवाहितों का संदेश

​शादी के बंधन में बंधे जोड़ों ने समाज को एक बड़ा संदेश दिया है. ईटीवी भारत से बात करते हुए जोड़ों ने कहा कि अगर हम बाहर शादी करते तो लाखों का खर्च होता और शायद कर्ज लेना पड़ता. यहां सब कुछ निशुल्क और हमारे रीति-रिवाजों के अनुसार हुआ है. हम लोगों से अपील करते हैं कि दिखावे के लिए लोन लेकर शादी न करें.

छत्तीसगढ़ में सामूहिक विवाह का रिकॉर्ड (ETV BHARAT)

​हर चेहरे पर मुस्कान, हर कोने में उल्लास

पूरा पंडाल उत्सव के माहौल में डूबा रहा. कहीं महिलाएं पारंपरिक गीतों पर नाच रही थीं, तो कहीं मंगलसूत्र और सिंदूर की रस्मों के बीच भावुक पल देखने को मिले. बौद्ध और क्रिश्चियन जोड़ों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि एक मंच पर सभी समुदायों का साथ आना समाज को जोड़ने वाला कदम है.

रायपुर में सामूहिक विवाह (ETV BHARAT)

सामूहिक विवाह बनी मिसाल

यह आयोजन सिर्फ आंकड़ों में 1300 से ज्यादा शादियां नहीं हैं, बल्कि यह उन परिवारों के लिए एक नई उम्मीद है जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी बेटियों के हाथ पीले करने में असमर्थ थे.रायपुर की यह 'महा-शादी' आने वाले समय के लिए एक आदर्श मिसाल बन गई है.