सामूहिक लक्ष्मी पूजन कार्यक्रम: डिप्टी सीएम दीया कुमारी बोली, इस दिवाली पर स्वदेशी अपनाने का प्रण लें

जयपुर: राजधानी जयपुर में छोटी चौपड़ पर चांदपोल व्यापार मंडल की ओर से रविवार रात को सामूहिक लक्ष्मी पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया. लक्ष्मी पूजन कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दीया कुमारी शामिल हुई. इस मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि इस दिवाली पर स्वदेशी अपनाने का प्रण लें. ना तो विदेशी वस्तु खरीदें और ना ही बेचे. चांदपोल व्यापार मंडल की ओर से ऑपरेशन सिंदूर का स्वागत द्वार भी बनाया गया.

दीया कुमारी ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मां लक्ष्मी आपके जीवन में बहुत खुशियां लेकर आए. इस दीपावली पर स्वदेशी अपनाने का प्रण लें. इसके साथ ही सभी प्रण लें कि हम ना तो किसी को विदेशी वस्तु बेचने देंगे और ना ही विदेशी वस्तु खरीदने देंगे. लोकल चीजों को खरीदना है और लोकल चीजों का प्रचार भी करना है. दीया कुमारी ने जीएसटी को लेकर कहा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके बाद जीएसटी को कम किया. भारतीय अर्थव्यवस्था जल्द दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी. कार्यक्रम में जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, विधायक कालीचरण सराफ समेत व्यापार मंडल के पदाधिकारी मौजूद रहे.