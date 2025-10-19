ETV Bharat / state

सामूहिक लक्ष्मी पूजन कार्यक्रम: डिप्टी सीएम दीया कुमारी बोली, इस दिवाली पर स्वदेशी अपनाने का प्रण लें

डिप्टी सीएम दीया कुमारी का कहना है कि हमें लोकल चीजों को खरीदना है और उनका प्रचार भी करना है.

Dy CM Diya Kumari
डिप्टी सीएम दीया कुमारी (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 19, 2025 at 10:06 PM IST

जयपुर: राजधानी जयपुर में छोटी चौपड़ पर चांदपोल व्यापार मंडल की ओर से रविवार रात को सामूहिक लक्ष्मी पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया. लक्ष्मी पूजन कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दीया कुमारी शामिल हुई. इस मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि इस दिवाली पर स्वदेशी अपनाने का प्रण लें. ना तो विदेशी वस्तु खरीदें और ना ही बेचे. चांदपोल व्यापार मंडल की ओर से ऑपरेशन सिंदूर का स्वागत द्वार भी बनाया गया.

दीया कुमारी ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मां लक्ष्मी आपके जीवन में बहुत खुशियां लेकर आए. इस दीपावली पर स्वदेशी अपनाने का प्रण लें. इसके साथ ही सभी प्रण लें कि हम ना तो किसी को विदेशी वस्तु बेचने देंगे और ना ही विदेशी वस्तु खरीदने देंगे. लोकल चीजों को खरीदना है और लोकल चीजों का प्रचार भी करना है. दीया कुमारी ने जीएसटी को लेकर कहा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके बाद जीएसटी को कम किया. भारतीय अर्थव्यवस्था जल्द दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी. कार्यक्रम में जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, विधायक कालीचरण सराफ समेत व्यापार मंडल के पदाधिकारी मौजूद रहे.

Deputy CM honored
डिप्टी सीएम का किया सम्मान (ETV Bharat Jaipur)
Welcome Gate for Operation Sindoor
ऑपरेशन सिंदूर का स्वागत द्वार (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: सीएम आवास पर दीपावली स्नेह मिलन: भजनलाल शर्मा ने दिया वोकल फॉर लोकल का संदेश

दिवाली पर जयपुर की सजावट और रोशनी देखने के लिए दूर-दूर से लोग पहुंचने लगे हैं. देशी-विदेशी सैलानी भी जयपुर शहर की रोशनी को देखकर उत्साहित नजर आ रहे हैं. शहर में सजावट के साथ ही विभिन्न झांकियां भी सजाई गई हैं. भगवान राम दरबार की भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. शहर की रोशनी और सजावट को लोग अपने मोबाइल कैमरे में भी कैद करते हुए नजर आ रहे हैं. इस बार स्वदेशी थीम पर सजावट लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही है. जयपुर के जौहरी बाजार, बापू बाजार, नेहरू बाजार, इंदिरा बाजार, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, चौड़ा रास्ता, चांदपोल, एमआई रोड समेत विभिन्न बाजार रंग-बिरंगी रोशनी से जगमग हो रहे हैं.

