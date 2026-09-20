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रांची रिम्स में रखे 43 लावारिस शवों का जुमार नदी के तट पर सामूहिक अंतिम संस्कार

रांची में 43 लावारिस शवों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया ( Etv Bharat )

रांचीः रिम्स में लंबे समय से पड़े 43 लावारिस शवों का रविवार को जुमार नदी तट पर पूरे विधि-विधान के साथ सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया. मुक्ति संस्था की ओर से इन शवों को सम्मानजनक अंतिम विदाई दी गई. अंतिम संस्कार की प्रक्रिया संस्था के सदस्यों की मौजूदगी में धार्मिक रीति-रिवाज के अनुसार पूरी की गई.

अंतिम संस्कार से पहले जरूरी प्रक्रियाएं की गई पूरी

मुक्ति संस्था के अध्यक्ष प्रवीण लोहिया ने शवों को मुखाग्नि दी. इस दौरान संस्था के कई सदस्य मौजूद रहे. संस्था के सदस्यों ने अंतिम संस्कार से पहले सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कीं. इसके बाद जुमार नदी तट पर सामूहिक रूप से अंतिम संस्कार किया गया.

मुक्ति संस्था की ओर से लंबे समय से लावारिस शवों के अंतिम संस्कार का काम किया जा रहा है. ऐसे शवों की पहचान नहीं होने या उनके परिजनों का पता नहीं चल पाने के कारण संस्था की ओर से उन्हें सम्मानजनक अंतिम विदाई दी जाती है. रविवार को भी 43 शवों का अंतिम संस्कार इसी उद्देश्य से किया गया.

जिनके परिजन मौजूद नहीं उनका भी सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार होः मुक्ति संस्था

संस्था के अध्यक्ष प्रवीण लोहिया ने कहा कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार सम्मान के साथ होना चाहिए. कई ऐसे शव होते हैं, जिनके अंतिम समय में उनके परिजन या परिचित मौजूद नहीं होते, ऐसे लोगों को भी सम्मानपूर्वक अंतिम विदाई मिल सके, यही संस्था का प्रयास है.

उन्होंने कहा कि मुक्ति संस्था लगातार लावारिस शवों के अंतिम संस्कार का कार्य कर रही है. रिम्स में ऐसे शवों के जमा होने के बाद संस्था की ओर से संबंधित प्रक्रिया पूरी कर उन्हें अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है. इसके बाद धार्मिक रीति-रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाता है.