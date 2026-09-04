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हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान के घर पहुंचे मासूम शर्मा, बोले- बेटे को खोने का दर्द परिवार ही जानता है

सिंगर मासूम शर्मा के साथ पूर्व मंत्री संजीव बालियान भी मौजूद थे. अंकित बालियान की 26 अगस्त को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

अंकित बालियान के परिजनों से मिले पूर्व मंत्री संजीव बालियान और मासूम शर्मा.
अंकित बालियान के परिजनों से मिले पूर्व मंत्री संजीव बालियान और मासूम शर्मा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 4, 2026 at 5:45 PM IST

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Updated : September 4, 2026 at 6:00 PM IST

3 Min Read
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शामली : हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या के बाद शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और गायक मासूम शर्मा उनके घर पहुंचे. दोनों ने परिजनों से मुलाकात कर उन्हें इस दुख की घड़ी में ढांढस बंधाया और हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया. उन्होंने कहा, अंकित बालियान एक अच्छे कलाकर थे और इस क्षति की पूर्ति कभी नहीं की जा सकती.

हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा ने अंकित बालियान के परिवार के लोगों से बात की. इस दौरान मासूम शर्मा ने अंकित बालियान की पत्नी से भी अलग से मुलाकात की. अंकित की हत्या के बाद परिवार सदमे में है और लगातार न्याय की मांग कर रहा है. मासूम शर्मा ने बढ़ते अपराधों पर चिंता जताई.

मासूम शर्मा ने बढ़ते अपराधों पर चिंता जताई. (Video Credit; ETV Bharat)

दर्द शब्दों में बयां नहीं कर सकते : उन्होंने कहा कि जब अपराध बढ़ते हैं तो इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं. उन्होंने कहा कि कलाकारों और अन्य लोगों को समय-समय पर धमकियां भी मिलती रहती हैं. खुद को धमकी मिलने की बात टाल गए. मासूम शर्मा ने बताया कि अन्य साथी भी अंकित के परिवार से मिलने पहुंचे हैं. अन्य व्यस्तताओं के कारण वह नहीं आ पाए थे. उन्होंने कहा कि किसी परिवार का जवान बेटा अगर अचानक चला जाए तो उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता. परिवार जिस दर्द से गुजर रहा है, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है.

हरियाणा में बढ़ा क्राइम रेट : उन्होंने हरियाणा में बढ़ रहे क्राइम रेट को लेकर कहा कि वैसे तो हरियाणा सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हरियाणा में क्राइम रेट थोड़ा सा बढ़ा है. हरियाणा पुलिस लगातार इसे कम करने के प्रयासों में जुटी हुई है, जिसका असर देखने को भी मिल रहा है.

हरियाणा के सीएम से मुलाकात करेंगे : पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने भी हरियाणा में अपराध की घटनाओं को लेकर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा का आपसी रिश्ता बेहद मजबूत है. दोनों क्षेत्रों की भाषा, संस्कृति और रिश्तेदारियां एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं. इसलिए जहां भी अपराध बढ़ता है, वहां दुख और चिंता स्वाभाविक है. जल्द ही हरियाणा के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और अपराध से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करेंगे.

मुख्यमंत्री को भी मिलना चाहिए : संजीव बालियान ने कहा कि घटना उत्तर प्रदेश में हुई है, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार से भी परिवार को न्याय और हर संभव मदद दिलाने के लिए बात की जाएगी. उन्होंने कहा कि परिवार को इस कठिन समय में सरकार और समाज दोनों के सहयोग की जरूरत है. संजीव बालियान ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री को भी पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए.

हरियाणा-पश्चिमी यूपी हमारे लिए एक : संजीव बालियान ने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा हमारे लिए अलग नहीं है, मैं तो पढ़ा भी हरियाणा में हूं. हमारी भाषा, संस्कृति सब चीज एक है. हर परिवार में रिश्तेदारियां हैं. हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश की तो राजनीति भी एक ही है. हम दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं. हरियाणा से बेहतर प्रदेश मैंने देखा नहीं था. अपराध के नाम पर हरियाणा में जो भी है वह तो हम अभी देख रहे हैं, तो इससे स्वाभाविक रूप से हम भी चिंतित हैं.

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Last Updated : September 4, 2026 at 6:00 PM IST

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