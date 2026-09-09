ETV Bharat / state

राजमिस्त्री के दो बेटे बने CRPF जवान, ट्रेनिंग के बाद गांव में भव्य स्वागत, देश सेवा की ली शपथ

धमतरी में मजदूरी करने वाले दो सगे भाई CRPF जवान बने हैं. दोनों जब ट्रेनिंग पूरी करके वापस गांव आए तो जश्न मना.

grand welcome after training
राजमिस्त्री के दो बेटे बने CRPF जवान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 9, 2026 at 1:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी : धमतरी जिले के मगरलोड ब्लॉक के छोटे से गांव दुधवारा में दो सगे भाईयों का चयन CRPF में हुआ था.जब दोनों भाई ट्रेनिंग पूरी करके गांव वापस लौटे तो ग्रामीणों ने दोनों भाईयों का भव्य स्वागत किया. मगरलोड से दुधवारा तक ग्रामीणों ने बाइक और तिरंगे के साथ भव्य रैली निकाली. देशभक्ति गीतों की धुन पर ग्रामीण झूमते नजर आए.

पिता के साथ मजदूरी करते थे दोनों भाई

दुधवारा गांव के रहने वाले पवन नेताम और नकुल नेताम ने बचपन से ही सेना में भर्ती होकर देश सेवा करने का सपना देखा था. आर्थिक परिस्थितियां उनके सामने बड़ी चुनौती थीं, लेकिन दोनों भाइयों ने कभी अपने सपने से समझौता नहीं किया. दोनों भाई अपने पिता राजा राम नेताम के साथ दूसरे लोगों के मकान बनाने के लिए मिस्त्री का काम करते थे. मजदूरी करने के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और फौजी बनने की तैयारी भी करते रहे.

grand welcome after training
देश सेवा की ली शपथ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आर्थिक स्थिति भी इरादों को नहीं कर पाई कमजोर

परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद दोनों भाइयों ने मेहनत जारी रखी और आखिरकार अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया. बड़े भाई पवन नेताम ने दूसरे प्रयास में, जबकि मंझले भाई नकुल नेताम ने पहले ही प्रयास में CRPF में चयन हासिल कर लिया. ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जब दोनों भाई पहली बार वर्दी पहनकर गांव पहुंचे, तो माता-पिता की आंखें खुशी से नम हो गईं.

राजमिस्त्री के दो बेटे बने CRPF जवान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मेरे दोनों बच्चों का बचपन से ही देश सेवा करने का सपना था.वो लोग मेहनत करने के साथ-साथ पढ़ाई और तैयारी करते.आखिरकार उन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है- राजा राम नेताम, जवानों के पिता

grand welcome after training
ट्रेनिंग के बाद गांव में भव्य स्वागत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पूरे गांव में निकाली गई बाइक रैली
ग्रामीणों ने दोनों जवानों का फूल-मालाओं से स्वागत किया और बाइक तिरंगा रैली निकालकर उनका हौसला बढ़ाया. इस दौरान पूरा गांव देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया. गरीबी से निकलकर देश सेवा तक पहुंचे इन दोनों भाइयों की कहानी गांव के युवाओं के लिए भी प्रेरणा बन गई है.

मुझे काफी गर्व हो रहा है कि हमारे गांव से दो सगे भाई सीआरपीएफ में चयन होकर आए हैं.पूरा गांव खुशी से झूम रहा है- द्रोण गायकवाड़,सरपंच ग्राम पंचायत दुधवारा

जिस हाथ में कभी परिवार का पेट पालने के लिए राज-मिस्त्री का औजार था, आज उसी परिवार के दो बेटों के कंधों पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है. गरीबी और मुश्किलों को पीछे छोड़कर दुधवारा के दो सगे भाइयों ने CRPF में चयनित होकर न सिर्फ अपने माता-पिता का सपना पूरा किया, बल्कि पूरे गांव का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया.

खतरे में तालाबों का अस्तित्व, गाद से कम हो रही जलधारण क्षमता, भूजल सुधारने अब तलाशने होंगे उपाय

आबादी से भालू को दूर रखने का प्लान, वन विभाग ने शुरु की तैयारी, बड़ा सवाल वापस नहीं आने की क्या है गारंटी

विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस : अवसाद से भरे जीवन में लाए रंग, जीवन खत्म करना नहीं है समाधान

TAGGED:

CRPF JAWANS GRAND WELCOME
DUDHWARA VILLAGE OF DHAMTARI
CRPF जवान
दुधवारा गांव
MASON SONS BECOME CRPF JAWANS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.