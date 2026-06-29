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बरेली में हाईवोल्टेज लाइन की चपेट में आने से राजमिस्त्री की मौत, परिवार में कोहराम

बरेली: मीरगंज थाना क्षेत्र के सिंधौली चौराहे पर रविवार को हाईवोल्टेज लाइन की चपेट में आने से एक 30 वर्षीय राजमिस्त्री की मौत हो गई. सुचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई.

मीरगंज इंस्पेक्टर रवि कुमार के अनुसार, रामपुर जिले के मिलक थाना क्षेत्र पुरैनिया खुर्द गांव निवासी रामरक्षपाल, पिछले एक माह से सिंधौली चौराहे के पास निर्माणाधीन मकान में राजमिस्त्री का कार्य कर रहे थे. रविवार दोपहर लिंटर डालने के दौरान वह लोहे की फंटी लेकर छत पर चढ़े. इसी बीच फंटी मकान के पास से गुजर रही हाईवोल्टेज बिजली लाइन से छू गई, जिससे तेज करंट लगने से वह गंभीर रूप से झुलस गए.



मौके पर मौजूद, उनके सहकर्मियों ने उन्हें तत्काल उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज नहीं हो सका. सूचना पर अस्प्ताल पहुंचे परिजनों ने उन्हें मिलक के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां के चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.



मृतक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया. रामरक्षपाल ही परिवार में कमाने वाले सदस्य थे. उनके निधन से पत्नी के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है, जबकि 10 वर्षीय अरियांत और 8 वर्षीय आलोक के सिर से पिता का साया उठ गया है.