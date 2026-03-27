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घुटने के दर्द पर हावी दिल का जुनून, राजमिस्त्री की बेटी मोनिखा सोनोवाल ने KITG में जीता गोल्ड,बताया कहां से मिली प्रेरणा

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में मोनिखा सोनोवाल ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है.ये उपलब्धि उन्होंने चोटिल होने के बाद हासिल की.

Monikha Sonowal won gold
मोनिखा सोनोवाल ने KITG में जीता गोल्ड (Khelo India Tribal Games)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 27, 2026 at 2:51 PM IST

3 Min Read
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रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में असम की 19 वर्षीय मोनिखा सोनोवाल ने गोल्ड मेडल हासिल किया. मोनिखा ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर न सिर्फ इतिहास रचा, बल्कि यह साबित कर दिया कि मजबूत इरादों के आगे दर्द, संसाधनों की कमी और कमजोरी टिक नहीं पाते. घुटने की चोट के बावजूद मैदान में उतरने का उनका फैसला आज उन्हें चैंपियन बना गया.

पिता की मेहनत, बेटी का सपना

मोनिखा के पिता पद्मधर सोनोवाल एक राजमिस्त्री हैं, जो दिन-रात मेहनत कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं. सीमित संसाधनों के बीच पली-बढ़ी मोनिखा के लिए उनके पिता ही सबसे बड़ी प्रेरणा और ताकत रहे हैं. गोल्ड जीतने के बाद उनका पहला ख्याल अपने पिता को यह खुशखबरी देने का था.

छोटे गांव से बड़े मंच तक का सफर

असम के धेमाजी जिले के बटघोरिया पेनबेनी चौक की रहने वाली मोनिखा एक साधारण परिवेश से आती हैं, जहां सपने अक्सर सीमित रह जाते हैं. लेकिन बारबेल की आवाज ने उनके भीतर कुछ कर दिखाने का एक बड़ा सपना जगा दिया.

मीराबाई चानू से मिली प्रेरणा

मोनिखा की खेल यात्रा को नई दिशा तब मिली, जब उन्होंने ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू को देखा. उनकी सफलता ने मोनिखा के अंदर विश्वास जगाया कि वे भी अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकती हैं.

एनसीओई ईटानगर ने बदली किस्मत

करियर का टर्निंग पॉइंट तब आया, जब मोनिखा को भारतीय खेल प्राधिकरण के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (NCOE) ईटानगर में ट्रेनिंग का मौका मिला.यहां उन्हें बेहतर कोचिंग, पोषण और चोट से उबरने की सुविधाएं मिलीं, जिसने उनके प्रदर्शन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया.

मोनिखा सोनोवाल का सफर

  • 2023: स्कूल नेशनल्स में स्वर्ण पदक
  • 2024: अस्मिता लीग, संबलपुर में रजत
  • 2025: राज्य चैंपियनशिप, तेजपुर में कांस्य
  • इंटर-यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप, चंडीगढ़ में भागीदारी

इन उपलब्धियों ने मोनिका को एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया.

चोट के बावजूद नहीं छोड़ा मौका

पिछले तीन महीनों से घुटने की चोट से जूझ रही मोनिखा को कोच ने आराम की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने इस मौके को गंवाने से इनकार कर दिया. दर्द के बावजूद मैदान में उतरना उनके जज्बे को दिखाता है.

“यह तो बस शुरुआत है”

स्वर्ण पदक जीतने के बाद मोनिखा ने कहा कि उनका लक्ष्य अभी बहुत बड़ा है. वह लगातार बेहतर बनना चाहती हैं और एक दिन भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहती हैं.उनके लिए यह गोल्ड सिर्फ शुरुआत है, मंजिल नहीं.


मोनिखा सोनोवाल की कहानी सिर्फ एक जीत की कहानी नहीं है, बल्कि यह संघर्ष, साहस और सपनों की उड़ान की मिसाल है—जहां एक राजमिस्त्री की बेटी ने पूरे देश को गर्व महसूस कराया.

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