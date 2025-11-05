ETV Bharat / state

राज मिस्त्री का मिला शव, साथी पर हत्या का शक, पुलिस तलाश में जुटी

सरगुजा : मैनपाट क्षेत्र में एक युवक का शव मिला है.जिसकी पहचान पश्चिम बंगाल निवासी राजू के तौर पर हुई है.राजू मैनपाट में राज मिस्त्री का काम करता था. ग्रामीणों के मुताबिक ग्राम कुदारीडीह में बन रहे एक कॉलोनी में पश्चिम बंगाल के दो युवक मिस्त्री का काम कर रहे थे. सोमवार की रात शराब के नशे में दोनों के बीच विवाद हुआ था. मंगलवार की सुबह उनमें से एक युवक का शव मिला.जिसकी सूचना पुलिस को दी गई.





सिर पर पत्थर से हमला : पुलिस के मुताबिक राजू के सिर पर भारी चीज से हमला किया गया है. पुलिस का अनुमान है कि हत्यारे ने पत्थर से सिर कुचलकर हत्या की है. फिलहाल कमलेश्वरपुर थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपी की तलाश कर रही है.





साथी पर हत्या का शक : घटना की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी राजेन्द्र मंडावी ने बताया कि कुदारी में वसुंधरा हिल्स रिसोर्ट है. वहां पर वेस्ट बंगाल से कुछ लोग बिल्डिंग मटेरियल का काम करने आए थे. सेंटरिंग का काम करने आए लोग वसुंधरा हिल्स में रुके थे.उन्हीं में से पश्चिम बंगाल से आए हुए दो लोग जो सेंटरिंग का काम करते हैं,कुदारीडीह बस्ती की ओर आए थे.