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करनाल के खाटूश्याम मंदिर चोरी, ताला तोड़कर दो दानपात्र ले उड़े नकाबपोश बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुई चोरों की हरकत

करनाल के खाटूश्याम मंदिर में नकाबपोश चोर ताला तोड़कर दो दानपात्र चुराकर फरार हो गए. पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई.

Two Donation Boxes from Khatu Shyam Temple in Karnal
करनाल के खाटूश्याम मंदिर चोरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 22, 2026 at 11:45 AM IST

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करनाल: करनाल के खाटूश्याम मंदिर में देर रात नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोलते हुए मुख्य गेट और दानपात्रों के ताले तोड़ दिए. इसके बाद दोनों दानपात्र उठाकर मौके से फरार हो गए. पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई हैं.

रात को मंदिर में घुसे बदमाश : मंदिर के पुजारी के मुताबिक रात का सन्नाटा था और मंदिर परिसर पूरी तरह शांत. इसी बीच बाइक पर सवार होकर पहुंचे दो नकाबपोश बदमाशों ने मंदिर को निशाना बनाया. चोरों ने पहले मुख्य द्वार का ताला तोड़ा और फिर अंदर प्रवेश कर गए. इसके बाद उनकी नजर मंदिर में रखे दानपात्रों पर पड़ी. बेखौफ अंदाज में दोनों आरोपी मंदिर परिसर में घूमते रहे और वारदात को अंजाम देने की तैयारी करते रहे.

Two Donation Boxes from Khatu Shyam Temple in Karnal
ताला तोड़कर दो दानपात्र ले उड़े नकाबपोश बदमाश (ETV Bharat)

डेढ़ घंटे तक चलता रहा चोरी का खेल :सीसीटीवी फुटेज के अनुसार चोरों ने दानपात्रों के ताले तोड़ने और उन्हें वहां से निकालने में करीब एक से डेढ़ घंटे का समय लगाया. हैरानी की बात यह रही कि इस दौरान किसी को भी इसकी भनक नहीं लगी. दोनों बदमाशों ने पूरी योजना के साथ वारदात को अंजाम दिया और दानपात्रों को लेकर मंदिर से बाहर निकल गए. मंदिर प्रबंधन का अनुमान है कि दानपात्रों में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई बड़ी राशि मौजूद थी, जिसे आरोपी अपने साथ ले गए. मंदिर के पुजारी ने बताया कि, "सुबह जब मैं रोजाना की तरह पूजा-अर्चना के लिए पहुंचा तो मुख्य गेट टूटा हुआ देखकर मेरे होश उड़ गए. अंदर जाकर देखा तो दोनों दानपात्र अपनी जगह से गायब थे. इसके बाद तुरंत मंदिर प्रबंधन और पुलिस को सूचना दी गई."

सीसीटीवी में कैद हुई चोरों की हरकत (ETV Bharat)

पुलिस और एफएसएल की जांच तेज : इधर, घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और आसपास के इलाकों में भी जांच शुरू कर दी. पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की पहचान के लिए विभिन्न पहलुओं पर काम कर रही है.अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की रकम और दानपात्र बरामद करने का प्रयास किया जाएगा.खाटूश्याम मंदिर में हुई यह चोरी सिर्फ नकदी की चोरी नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं की आस्था पर भी चोट मानी जा रही है.

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