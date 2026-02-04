ETV Bharat / state

मेरठ के कंकरखेड़ा में नकाबपोश दबंगों का तांडव, गलियों में खड़ी दर्जनों बाइक्स में तोड़फोड़ की

घरों के बाहर खड़े वाहनों को निशाना बनाया: ​प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, देर रात नकाबपोश दबंगों का एक झुंड बाइकों पर सवार होकर मोहल्ले में दाखिल हुआ. इन हमलावरों ने न केवल गाली-गलौज की, बल्कि गलियों में खड़ी बाइकों को लात मारकर और डंडों से तोड़ना शुरू कर दिया.

मेरठ: जनपद के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र स्थित सदनपुरी मोहल्ले में मंगलवार रात बाइक सवार दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया. हाथों में लाठी-डंडे लेकर आए नकाबपोश बदमाशों ने एक विशेष समुदाय के घरों के बाहर खड़ी दर्जनों बाइक्स को निशाना बनाया और उन्हें गिराकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया.

CCTV कैमरों में कैद हुई करतूत: ​यह वारदात इलाके में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई है. फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह बेखौफ बदमाश हाथों में हथियार लिए उत्पात मचा रहे हैं. वारदात के बाद से स्थानीय निवासियों में रोष है. लोगों का आरोप है कि दबंगों ने शांति भंग करने के इरादे से इस वारदात को अंजाम दिया है.

दबंगों का सुराग ढूंढ रही पुलिस: स्थानीय निवासी का कहना है कि वह सो रहे थे, तभी बाहर से जोर-जोर से चिल्लाने और गाड़ियां टूटने की आवाजें आने लगीं. जब तक लोग बाहर निकले, हमलावर फरार हो चुके थे. वाहनों का भारी नुकसान हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा.

माहौल बिगाड़ने वालों पर होगी कार्रवाई: एसपी सिटी आयुष विक्रम ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लिया गया है. आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी.

