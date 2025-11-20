ETV Bharat / state

सहारनपुर में नकाबपोश बदमाशों ने व्यापारी से की लूट; गन पॉइंट पर लेकर छीने सात लाख रुपये, CCTV में पैदल भागते दिखे

एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि थाना जनकपुरी इलाके में व्यापारी से लूट का मामला संज्ञान में आया है.

निरीक्षण के दौरान पुलिस के अधिकारी
निरीक्षण के दौरान पुलिस के अधिकारी (Photo credit: Police Media Cell)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 20, 2025 at 6:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सहारनपुर : जिले के जनकपुरी थाना के ट्रांसपोर्ट नगर में पुलिस चौंकी के पास दिनदहाड़े एक बड़ी लूट हो गई. तीन बदमाशों ने रुड़की के रामनगर निवासी चोकर व्यापारी से सात लाख रुपये की नगदी लूट ली और मौके से फरार हो गए. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची. पुलिस ने जांच शुरू कर दी.

चोकर व्यापारी संजीव कुमार के बेटे अंश मेहंदी ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर में उनका गोदाम है. सुबह करीब 11 बजे वह अपने पिता को गोदाम पर छोड़कर अपने कर्मचारी नईम के साथ कार के टायर बदलवाने के लिए शोरूम गए थे. जब वे लौटे तो उन्होंने देखा कि गोदाम का गेट बंद था. गोदाम में काम कर रहे कर्मचारी फिरोज और रवीश बाहर नहीं निकल पा रहे थे. कर्मचारी ऊपर पहुंचे तो वहां व्यापारी संजीव कुमार दफ्तर के बाहर घायल पड़े थे. कर्मचारियों ने बताया कि तीन अपराधी असलहा लेकर आये थे, जिन्होंने गोदाम का गेट बाहर से बंद कर दिया था.

घायल व्यापारी संजीव कुमार ने बताया कि तीनों बदमाश पिस्टल लिए हुए थे. बदमाशों ने पिस्टल उनकी कनपटी पर रख दी और उससे सात लाख रुपये लूटकर भाग गए. उन्होंने बताया कि दो बदमाशों ने अपना चेहरा ढका हुआ था, जबकि तीसरा नीचे सीढ़ियों पर खड़ा पहरा दे रहा था. दो बदमाश लूटपाट कर रहे थे तो तीसरा युवक भी ऊपर आ गया. आनन फानन में थाना जनकपुरी पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं. पुलिस को कुछ फुटेज मिले हैं, जिसमें बदमाश देहरादून रोड दूधली की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं.

एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि थाना जनकपुरी इलाके में व्यापारी से लूट का मामला संज्ञान में आया है. थाना पुलिस को अपराधियों को पकड़ने के निर्देश दिए गए हैं. ट्रांसपोर्ट नगर और आस-पास के सभी CCTV कैमरे खंगाले जा रहे हैं. रुड़की निवासी संजीव कुमार ट्रांसपोर्ट नगर में चोकर का कारोबार करते हैं, जिसे तीन बदमाशों ने गन पॉइंट पर लेकर वारदात को अंजाम दिया और देहरादून रोड की तरफ पैदल भाग गए. पुलिस जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें : शाहजहांपुर में एनकाउंटर, तीन लुटेरे गिरफ्तार, एक के सीने में लगी गोली, 10 दिन पहले की थी तीन लाख रुपए की लूट

TAGGED:

ROBBERY IN SAHARANPUR
SAHARANPUR NEWS
UP CRIME NEWS
SAHARANPUR ROBBERY
SAHARANPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जज्बा कमाल का: बाबा-नानी की म्यूजिक क्लासरूम, कोई डॉक्टर तो कोई डायरेक्टर, चिकरी-चिकरी से लेकर ताक धिना धिन धा में मास्टरी की होड़

स्मार्टफोन की लत बना रही हिंसक; बेटियों की शिकायत लेकर मां-बाप पहुंच रहे राज्य महिला आयोग

क्या आप भी गठिया की समस्या से जूझ रहे? गंभीर मरीजों को दर्द में राहत देगी ये थेरेपी

यूपी में युवाओं को 50 हजार रुपये इनाम पाने का सुनहरा अवसर, जानिए क्या होनी चाहिए योग्यता और कैसे करें अप्लाई?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.