सहारनपुर में नकाबपोश बदमाशों ने व्यापारी से की लूट; गन पॉइंट पर लेकर छीने सात लाख रुपये, CCTV में पैदल भागते दिखे

सहारनपुर : जिले के जनकपुरी थाना के ट्रांसपोर्ट नगर में पुलिस चौंकी के पास दिनदहाड़े एक बड़ी लूट हो गई. तीन बदमाशों ने रुड़की के रामनगर निवासी चोकर व्यापारी से सात लाख रुपये की नगदी लूट ली और मौके से फरार हो गए. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची. पुलिस ने जांच शुरू कर दी.

चोकर व्यापारी संजीव कुमार के बेटे अंश मेहंदी ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर में उनका गोदाम है. सुबह करीब 11 बजे वह अपने पिता को गोदाम पर छोड़कर अपने कर्मचारी नईम के साथ कार के टायर बदलवाने के लिए शोरूम गए थे. जब वे लौटे तो उन्होंने देखा कि गोदाम का गेट बंद था. गोदाम में काम कर रहे कर्मचारी फिरोज और रवीश बाहर नहीं निकल पा रहे थे. कर्मचारी ऊपर पहुंचे तो वहां व्यापारी संजीव कुमार दफ्तर के बाहर घायल पड़े थे. कर्मचारियों ने बताया कि तीन अपराधी असलहा लेकर आये थे, जिन्होंने गोदाम का गेट बाहर से बंद कर दिया था.

घायल व्यापारी संजीव कुमार ने बताया कि तीनों बदमाश पिस्टल लिए हुए थे. बदमाशों ने पिस्टल उनकी कनपटी पर रख दी और उससे सात लाख रुपये लूटकर भाग गए. उन्होंने बताया कि दो बदमाशों ने अपना चेहरा ढका हुआ था, जबकि तीसरा नीचे सीढ़ियों पर खड़ा पहरा दे रहा था. दो बदमाश लूटपाट कर रहे थे तो तीसरा युवक भी ऊपर आ गया. आनन फानन में थाना जनकपुरी पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं. पुलिस को कुछ फुटेज मिले हैं, जिसमें बदमाश देहरादून रोड दूधली की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं.