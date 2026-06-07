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बलिया में नकाबपोश बदमाशों ने चाकू की नोक पर घर में डाली डकैती, गर्भवती को पीटा

पीड़ित द्वारा डायल 112 पर सूचना देने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

घर में घुसकर डकैती
घर में घुसकर डकैती (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 2:15 PM IST

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बलिया: यूपी के बलिया में दिनदहाड़े नकाबपोश बदमाशों ने एक घर में घुसकर चाकू की नोक पर डकैती की. विरोध करने पर घर में मौजूद महिला को बंधक बनाकर जमकर पीटा. पीड़ित द्वारा डायल 112 पर सूचना देने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.


पीड़ित महिला ने बताया कि दिन दहाडे करीब 5 से 6 नकाबपोश बदमाश अचानक घर में घुस आए. आरोप है कि बदमाशों ने काले कंबल से उसका चेहरा, हाथ और पैर बांध दिए. इसके बाद घर और अलमारी में रखे सभी आभूषण और नकदी लूट ली. महिला के अनुसार, विरोध करने पर बदमाशों ने उसकी गर्दन पर चाकू लगा कर डराया और मारपीट की. जाते-जाते बदमाश घर का गेट बाहर से बंद कर फरार हो गए. किसी तरह बाहर निकलने के बाद महिलाओं ने अपने परिजनों को घटना की सूचना दी.

अपर पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार शुक्ला ने बताया कि डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली कि थाना खेजुरी क्षेत्र के खड़सरा निवासी रज्जब हुसैन उर्फ लकी के घर में कुछ अज्ञात लोग, जिनका चेहरा ढका हुआ था. घुस आए और घर में मौजूद उनकी पत्नी को डरा-धमकाकर कुछ सामान लेकर बाहर से दरवाजा बंद कर भाग गए. सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी सिकन्दरपुर, स्थानीय पुलिस व सर्विलांस टीम मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से घटना की जांच की जा रही है.

एएसपी ने बताया कि परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर स्थानीय थाने में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है. संपूर्ण घटना के खुलासे के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं और शीघ्र ही घटना का अनावरण कर विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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