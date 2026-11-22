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बागेश्वर में बुजुर्ग महिला को नकाबपोश बदमाशों ने बनाया बंधक, ज्वेलरी और कैश लूटा

बागेश्वर में घर में घुसकर बुजुर्ग महिला को बनाया बंधक ( PHOTO-ETV Bharat )

बागेश्वर: कांडा क्षेत्र के भेंटा गांव में शनिवार शाम अज्ञात 2 नकाबपोश बदमाशों ने घर में अकेली रह रही 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर लूटपाट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया. बेखौफ बदमाशों ने घर में घुसकर तारा देवी के हाथ-पैर और मुंह बांध दिए. इसके बाद उनके साथ मारपीट कर घर में रखे सोने के आभूषण और हजारों रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए. पहाड़ी इलाके में बुजुर्ग महिला के साथ हुई इस घटना ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया है.

पुलिस के मुताबिक, शनिवार शाम करीब आठ बजे तारा देवी के घर से आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाले पूरन राम, हरीश राम और सोहन राम मौके पर पहुंचे. घर के अंदर बुजुर्ग महिला हाथ-पैर और मुंह बंधी हालत में मिलीं. पड़ोसियों ने तत्काल उन्हें बंधनमुक्त कराया. इसके बाद महिला ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी. पड़ोसियों ने परिजनों, ग्राम प्रधान और ग्राम प्रहरी को सूचना दी. ग्राम प्रहरी बसंत बल्लभ जोशी ने बताया कि शनिवार रात खातीगांव चौकी प्रभारी को घटना की जानकारी दी गई. पुलिस रात करीब 12 बजे गांव पहुंची और सबूत जुटाए.