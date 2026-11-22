बागेश्वर में बुजुर्ग महिला को नकाबपोश बदमाशों ने बनाया बंधक, ज्वेलरी और कैश लूटा
बागेश्वर में नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर लूटपाट की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 22, 2026 at 7:59 PM IST
बागेश्वर: कांडा क्षेत्र के भेंटा गांव में शनिवार शाम अज्ञात 2 नकाबपोश बदमाशों ने घर में अकेली रह रही 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर लूटपाट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया. बेखौफ बदमाशों ने घर में घुसकर तारा देवी के हाथ-पैर और मुंह बांध दिए. इसके बाद उनके साथ मारपीट कर घर में रखे सोने के आभूषण और हजारों रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए. पहाड़ी इलाके में बुजुर्ग महिला के साथ हुई इस घटना ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया है.
पुलिस के मुताबिक, शनिवार शाम करीब आठ बजे तारा देवी के घर से आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाले पूरन राम, हरीश राम और सोहन राम मौके पर पहुंचे. घर के अंदर बुजुर्ग महिला हाथ-पैर और मुंह बंधी हालत में मिलीं. पड़ोसियों ने तत्काल उन्हें बंधनमुक्त कराया. इसके बाद महिला ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी. पड़ोसियों ने परिजनों, ग्राम प्रधान और ग्राम प्रहरी को सूचना दी. ग्राम प्रहरी बसंत बल्लभ जोशी ने बताया कि शनिवार रात खातीगांव चौकी प्रभारी को घटना की जानकारी दी गई. पुलिस रात करीब 12 बजे गांव पहुंची और सबूत जुटाए.
वहीं घटना की सूचना रुद्रपुर में नौकरी कर रहे बुजुर्ग के छोटे बेटे नीरज जोशी को भी दी. नीरज रविवार सुबह गांव पहुंचा और पुलिस हेल्पलाइन 112 पर सूचना दी. जबकि बड़ा बेटा ललित मोहन जोशी गांव में ही रहता है. इस वारदात ने ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्गों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
बुजुर्ग महिला के मुताबिक, बदमाशों ने वारदात के दौरान करीब सवा दो तोला सोने के आभूषण और 25 से 30 हजार रुपए की नकदी पर हाथ साफ किया. चोरी किए गए आभूषणों में करीब डेढ़ तोले का मंगलसूत्र और 12 आने (8.748 ग्राम) के कान के झुमके शामिल हैं. बुजुर्ग के बेटे ने आरोपियों की जल्द पहचान कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
रविवार सुबह कांडा थानाध्यक्ष बलवंत कंबोज, उपनिरीक्षक लता खत्री और खातीगांव चौकी प्रभारी ने पुलिस टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर मामले की जांच शुरू कर दी है. मामले में कोई नजदीकी व्यक्ति का घटना में शामिल होने का संदेह है.
-राजेश शाह, सीओ कपकोट-
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