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नजर हटी ठगी की घटना घटी, कवर्धा में ठग उड़ा ले गए सोना, देखते रह गया दुकानदार

कवर्धा: कहते हैं नजर हटी दुर्घटना घटी. कवर्धा के सिटी कोतवाली थाना इलाके के सर्राफा लाइन में श्री ज्वेलर्स दुकान के मालिक के साथ दुर्घटना तो नहीं घटी. लेकिन सोने के कीमती जेवरात से नजर हटते ही ठग उनको पांच लाख से ज्यादा की चपत लगाकर फरार हो गए. अब पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद फरार बदमाशों की तलाश की जा रही है. सिटी कोतवाली पुलिस दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान में जुटी है.

नजर हटी और 5 लाख का सोना गायब

पीड़ित दुकानदार के मुताबिक दो नकाबपोश लोग उनके श्री ज्वेलर्स नाम की दुकान पर पहुंचे. दोनों ने दुकान के सामने स्थित बजरंगबली मंदिर में दान करने के लिए सोने के आभूषण दिखाने और देने की बात कही. बातचीत के दौरान आरोपियों ने दुकानदार को अपनी बातों में उलझा लिया. इसी दौरान वे करीब 4 तोला सोना लेकर मौके से फरार हो गए. जब दुकानदार को घटना का एहसास हुआ, तब तक दोनों आरोपी वहां से निकल चुके थे.

MEN DUPE JEWELLERY SHOP OWNER (MEN DUPE JEWELLERY SHOP OWNER)

सिटी कोतवाली इलाके में पहुंचा नकाबपोश

ठगी की घटना की जानकारी दुकान संचालक ने पुलिस को दी. जिसके बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुकान और आसपास के क्षेत्र का जायजा लिया. पुलिस अब आरोपियों की पहचान और उनके भागने के रास्ते का पता लगाने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है. पुलिस आसपास के दुकानदारों और प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछताछ कर रही है.

4 तोला सोना लेकर नकाबपोश फरार (ETV Bharat)

2 शख्स मेरी दुकान पर आया और बोला की मुझे मंदिर में कुछ दान करना है. मैं उसकी बातों में आ गया और चेन और अंगूठी जो कि करीब 4 तोला का था सामने रख दिया. उसने मुझे अपनी बातों में उलझा लिया और सोना लेकर फरार हो गया. जाते वक्त कुल 2 लोग थे और खुद को गुजरात का रहने वाला बता रहे थे: छोटेलाल सोनी, पीड़ित दुकानदार



एक शख्स नकाबपोश था और उसके साथ उसका एक साथी था. जो भी हुलिया बताया गया है उसके आधार पर उनकी तलाश की जा रही है: आशीष शुक्ला, डीएसपी, कवर्धा

4 तोला सोना लेकर नकाबपोश फरार (ETV Bharat)

दुकानदार इन बातों का रखें ध्यान