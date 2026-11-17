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मेड़ता सिटी के भैरूजी मंदिर में लाखों की चोरी, डेढ़ किलो चांदी के छत्र ले उड़े चोर, वारदात CCTV में कैद

रगतमल भैरूजी मंदिर ( ETV Bharat MertaCity )

मेड़ता सिटी: शहर के प्रसिद्ध रगतमल भैरूजी मंदिर को चोरों ने निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया. देर रात करीब 3 बजे नकाबपोश चोर मंदिर के ताले तोड़कर अंदर घुसे और करीब डेढ़ किलो चांदी के छत्र सहित कीमती आभूषण चोरी कर फरार हो गए. इस पूरी वारदात के तीन सीसीटीवी वीडियो सामने आए हैं, जिनमें चोरों की एक-एक गतिविधि कैद हुई है. मेड़ता के थानाधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि पुजारी हमारे पास एफआईआर लेकर आए हैं मामला दर्ज किया जा रहा है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे जांच शुरू कर दी गई है.

सीसीटीवी फुटेज के अनुसार वारदात को अंजाम देने के लिए पहले दो चोर बाइक पर सवार होकर मंदिर पहुंचे. इसके बाद एक चोर मंदिर और आसपास के क्षेत्र की रेकी करने लगा, जबकि उसका साथी बाइक को बंद कर पैदल आगे बढ़ता नजर आया, ताकि आसपास के लोगों को बाइक की आवाज सुनाई नहीं दे. रेकी करने वाले चोर ने पहले मंदिर के बाहर लगे स्टील के गेट का ताला तोड़ा. इसके बाद वह वापस अपने साथी के पास पहुंचा और दोनों मंदिर के अंदर जाने वाले मुख्य गेट तक पहुंचे. यहां लोहे के सरिए की मदद से मुख्य गेट का ताला तोड़कर दोनों मंदिर में दाखिल हो गए. इसके बाद मंदिर से चांदी के छत्र और आभूषण समेटकर फरार हो गए.