मेड़ता सिटी के भैरूजी मंदिर में लाखों की चोरी, डेढ़ किलो चांदी के छत्र ले उड़े चोर, वारदात CCTV में कैद
अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है.
Published : November 17, 2026 at 12:05 PM IST
मेड़ता सिटी: शहर के प्रसिद्ध रगतमल भैरूजी मंदिर को चोरों ने निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया. देर रात करीब 3 बजे नकाबपोश चोर मंदिर के ताले तोड़कर अंदर घुसे और करीब डेढ़ किलो चांदी के छत्र सहित कीमती आभूषण चोरी कर फरार हो गए. इस पूरी वारदात के तीन सीसीटीवी वीडियो सामने आए हैं, जिनमें चोरों की एक-एक गतिविधि कैद हुई है. मेड़ता के थानाधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि पुजारी हमारे पास एफआईआर लेकर आए हैं मामला दर्ज किया जा रहा है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे जांच शुरू कर दी गई है.
सीसीटीवी फुटेज के अनुसार वारदात को अंजाम देने के लिए पहले दो चोर बाइक पर सवार होकर मंदिर पहुंचे. इसके बाद एक चोर मंदिर और आसपास के क्षेत्र की रेकी करने लगा, जबकि उसका साथी बाइक को बंद कर पैदल आगे बढ़ता नजर आया, ताकि आसपास के लोगों को बाइक की आवाज सुनाई नहीं दे. रेकी करने वाले चोर ने पहले मंदिर के बाहर लगे स्टील के गेट का ताला तोड़ा. इसके बाद वह वापस अपने साथी के पास पहुंचा और दोनों मंदिर के अंदर जाने वाले मुख्य गेट तक पहुंचे. यहां लोहे के सरिए की मदद से मुख्य गेट का ताला तोड़कर दोनों मंदिर में दाखिल हो गए. इसके बाद मंदिर से चांदी के छत्र और आभूषण समेटकर फरार हो गए.
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रात तीन बजे चोरों ने बोला धावा: मंदिर के पुजारी मुकेश आशिवाल ने बताया कि वह रात करीब 10 बजे तक मंदिर में ही मौजूद थे. इसके बाद वह अपने घर चले गए. रात करीब 3 बजे चोरों ने मंदिर में धावा बोलकर चांदी के छत्र चोरी कर लिए. पुजारी के अनुसार फिलहाल चोरी किए गए सामान के अलावा मंदिर में अन्य किसी सामान की चोरी हुई है या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है. इस संबंध में थाने में एफआईआर दर्ज करवाने की प्रक्रिया की जा रही है. घटना की जानकारी मिलने पर पुजारी परिवार और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. वहीं पुलिस ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. पुजारी एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं. उसके बाद आगे की पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा. प्रसिद्ध धार्मिक स्थल में हुई इस वारदात के बाद श्रद्धालुओं में आक्रोश है. अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है.
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