गुरुग्राम में नकाबपोश बदमाश ने THAR में लगाई आग, दो वाहन जलकर खाक, देखें वीडियो

दो वाहन जलकर खाक ( Etv Bharat )

गुरुग्राम: गुरुग्राम में आधी रात को एक घर के बाहर खड़ी महिंद्रा थार में नकाबपोश बदमाश ने आग लगा दी. आग की लपटें पास खड़ी मारुति वैगनआर तक फैल गईं, जिससे दोनों वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गए. वाहन के मकान के पास खड़े होने के कारण आग की चपेट में आने से घर को भी काफी नुकसान पहुंचा है. घटना का वीडियो हुआ वायरल:इस वारदात का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें नकाब पहने युवक थार में ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाते हुए दिखाई दे रहा है. घटना के तुरंत बाद बदमाश मौके से फरार हो गए. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आग की तेज लपटें पास खड़े पेड़ और दूसरी गाड़ियों तक फैल रही हैं. नकाबपोश बदमाश ने THAR में लगाई आग (Etv Bharat)