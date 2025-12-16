ETV Bharat / state

गुरुग्राम में नकाबपोश बदमाश ने THAR में लगाई आग, दो वाहन जलकर खाक, देखें वीडियो

गुरुग्राम में नकाबपोश बदमाश ने दो वाहनों में आग लगा दी, दोनों वाहन जलकर खाक हो गए.

GURUGRAM THAR FIRE INCIDENT
दो वाहन जलकर खाक (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 16, 2025 at 12:06 PM IST

2 Min Read
गुरुग्राम: गुरुग्राम में आधी रात को एक घर के बाहर खड़ी महिंद्रा थार में नकाबपोश बदमाश ने आग लगा दी. आग की लपटें पास खड़ी मारुति वैगनआर तक फैल गईं, जिससे दोनों वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गए. वाहन के मकान के पास खड़े होने के कारण आग की चपेट में आने से घर को भी काफी नुकसान पहुंचा है.

घटना का वीडियो हुआ वायरल:इस वारदात का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें नकाब पहने युवक थार में ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाते हुए दिखाई दे रहा है. घटना के तुरंत बाद बदमाश मौके से फरार हो गए. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आग की तेज लपटें पास खड़े पेड़ और दूसरी गाड़ियों तक फैल रही हैं.

नकाबपोश बदमाश ने THAR में लगाई आग (Etv Bharat)

परिवार ने दी फायर ब्रिगेड को सूचना:आग देखकर परिवार ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचित किया. दमकल विभाग और पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया. हालांकि तब तक दोनों वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो चुके थे. साथ ही आसपास खड़े 8-10 पेड़ भी झुलस गए.

GURUGRAM THAR FIRE INCIDENT
गुरुग्राम में नकाबपोश बदमाश ने THAR में लगाई आग (Etv Bharat)

पुलिस ने शुरू की जांच:पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश के चलते आगजनी की आशंका पुलिस ने जताई है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और आसपास के लोगों के बयान लेकर आरोपी की पहचान करने में जुटी हुई है.

इलाके में बढ़ा तनाव:इस वारदात के बाद इलाके में डर और तनाव का माहौल है. पुलिस ने आसपास के इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी है और सभी संभावित सुराग इकट्ठा कर संदिग्ध की तलाश तेज कर दी है.

