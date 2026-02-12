भिलाई में नकाबपोश शख्स ने किया परिवार पर जानलेवा हमला, घर में मच गया कोहराम
आरोपी दीवार फांदकर घर में घुसा और लोहे की रॉड और धारदार हथियार से वार करना शुरू कर दिया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 12, 2026 at 2:26 PM IST
दुर्ग: भिलाई नगर थाना इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक नकाबपोश दीवार फांदकर बीएसपी कर्मचारी के घर में जबरन घुस आया. घर में घुसते ही नकाबपोश ने घर के सदस्यों पर लोहे की रॉड और धारधार हथियार से हमला करना शुरू कर दिया. नकाबपोश के हमले में घर के ज्यादातर लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए.
नकाबपोश ने किया जानलेवा हमला
पीड़ित परिवार ने बताया कि नकाबपोश ने अपने चेहरे को नकाब से ढक रखा था. हाथों में भी आरोपी ने दास्ताने पहन रखे थे. पीड़ित परिवार ने बताया कि जिस वक्त आरोपी दीवार फांदकर घर में घुसा, उस वक्त परिवार के लोग खाना खा रहे थे. घर में मौजूद एक लड़की जैसी है थाली रखने के लिए आंगन में गई, युवक ने उसपर जानलेवा हमला बोल दिया. लड़की की चीख सुनकर जैसे ही परिवार के दूसरे लोग वहां पहुंचे, नकाबपोश ने उनपर भी हमला बोल दिया.
लोहे के रॉड और धारदार हथियार से किया हमला
अचानक हुए इस हमले में घर में चीख पुकार मच गई. घर में मौजूद लोगों ने मदद के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया. नकाबपोश के हमले में घर के सभी लोगों को चोटें आई हैं. पीड़ित परिवार ने बताया कि उनकी एक बेटी डॉक्टर और दूसरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है. दोनों बेटियों को भी गंभीर चोटें आई हैं. आरोपी युवक ने बेटियों को बचाने आई बुजुर्ग महिला पर खतरनाक तरीके से वार किया, जिससे उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया. जख्मी लोगों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने मुताबिक सभी लोगों की हालत स्थिर है.
आरोपी को पकड़ लिया गया है. आरोपी 11वीं का छात्र है. पकड़े गए छात्र से पूछताछ की जा रही है. हमला क्यों किया और क्या रंजिश थी, ये पता लगाया जा रहा है: जितेंद्र वर्मा, थाना प्रभारी, भिलाई नगर
इलाके में दहशत का माहौल
नकाबपोश युवक के हमले से इलाके में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस की गश्ती कम होने से गुंडे बदमाशों का खतरा बना रहता है. नकाबपोश ने हमला क्यों किया अभी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है.
