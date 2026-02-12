ETV Bharat / state

भिलाई में नकाबपोश शख्स ने किया परिवार पर जानलेवा हमला, घर में मच गया कोहराम

आरोपी दीवार फांदकर घर में घुसा और लोहे की रॉड और धारदार हथियार से वार करना शुरू कर दिया.

DEADLY ATTACK BY MASKED MAN
घर में मच गया कोहराम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 12, 2026 at 2:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग: भिलाई नगर थाना इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक नकाबपोश दीवार फांदकर बीएसपी कर्मचारी के घर में जबरन घुस आया. घर में घुसते ही नकाबपोश ने घर के सदस्यों पर लोहे की रॉड और धारधार हथियार से हमला करना शुरू कर दिया. नकाबपोश के हमले में घर के ज्यादातर लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए.

नकाबपोश ने किया जानलेवा हमला

पीड़ित परिवार ने बताया कि नकाबपोश ने अपने चेहरे को नकाब से ढक रखा था. हाथों में भी आरोपी ने दास्ताने पहन रखे थे. पीड़ित परिवार ने बताया कि जिस वक्त आरोपी दीवार फांदकर घर में घुसा, उस वक्त परिवार के लोग खाना खा रहे थे. घर में मौजूद एक लड़की जैसी है थाली रखने के लिए आंगन में गई, युवक ने उसपर जानलेवा हमला बोल दिया. लड़की की चीख सुनकर जैसे ही परिवार के दूसरे लोग वहां पहुंचे, नकाबपोश ने उनपर भी हमला बोल दिया.

लोहे के रॉड और धारदार हथियार से किया हमला

अचानक हुए इस हमले में घर में चीख पुकार मच गई. घर में मौजूद लोगों ने मदद के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया. नकाबपोश के हमले में घर के सभी लोगों को चोटें आई हैं. पीड़ित परिवार ने बताया कि उनकी एक बेटी डॉक्टर और दूसरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है. दोनों बेटियों को भी गंभीर चोटें आई हैं. आरोपी युवक ने बेटियों को बचाने आई बुजुर्ग महिला पर खतरनाक तरीके से वार किया, जिससे उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया. जख्मी लोगों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने मुताबिक सभी लोगों की हालत स्थिर है.

आरोपी को पकड़ लिया गया है. आरोपी 11वीं का छात्र है. पकड़े गए छात्र से पूछताछ की जा रही है. हमला क्यों किया और क्या रंजिश थी, ये पता लगाया जा रहा है: जितेंद्र वर्मा, थाना प्रभारी, भिलाई नगर

इलाके में दहशत का माहौल

नकाबपोश युवक के हमले से इलाके में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस की गश्ती कम होने से गुंडे बदमाशों का खतरा बना रहता है. नकाबपोश ने हमला क्यों किया अभी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है.

सड़क पर मिनटों में गई युवक की जान, दुर्ग में दर्दनाक सड़क हादसे से रोड सेफ्टी पर सवाल

दुर्ग के होटल में रेड, देह व्यापार का खुलासा, छावनी पुलिस ने 3 को पकड़ा

दुर्ग जिला अस्पताल में नवजात की मौत के बाद थाने पहुंचे परिजन, मां ने कहा- सिजेरियन कराने की मांग के बाद भी कराया इंतजार

TAGGED:

BHILAI
BHILAI NAGAR SECTOR 8
DURG
BHILAI STEEL PLANT
DEADLY ATTACK BY MASKED MAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.