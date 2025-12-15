रेवाड़ी में नकाबपोश बदमाशों की एंट्री से सोसायटी में दहशत, लोगों के जागते ही दीवार फांदकर हुए फरार, सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात
रेवाड़ी की गुरूटेक सोसायटी में पांच नकाबपोश बदमाश घुसे, फ्लैट का दरवाजा तोड़ा. पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई.
Published : December 15, 2025 at 4:08 PM IST|
Updated : December 15, 2025 at 4:19 PM IST
रेवाड़ी: रेवाड़ी जिले की गढ़ी बोलनी रोड स्थित गुरूटेक सोसायटी में उस समय दहशत फैल गई, जब पांच नकाबपोश और हथियारों से लैस बदमाश सोसायटी के भीतर घुस आए. बदमाशों ने एक फ्लैट का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन लोगों की नींद खुलते ही वे मौके से फरार हो गए. पूरी वारदात सोसायटी में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई. थाना कसोला पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
सोसायटी में घुसे नकाबपोश बदमाश: सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक घटना तड़के सुबह की है. पांच बदमाश चेहरे पर मास्क लगाए और हथियारों से लैस होकर गुरूटेक सोसायटी में दाखिल हुए. बदमाश सबसे पहले फ्लैट नंबर 170-जीएफ तक पहुंचे. वहां उन्होंने फ्लैट का दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया. दरवाजा टूटने की आवाज सुनकर सोसायटी के लोग जाग गए, जिससे बदमाशों की योजना नाकाम हो गई.
कैमरे को देख लौटे बदमाश: फुटेज के अनुसार बदमाश फ्लैट नंबर 182-जीएफ तक भी पहुंचे थे. वहां लगे सीसीटीवी कैमरों को देखने के बाद वे वापस लौट गए. सीसीटीवी में बदमाशों को बेखौफ होकर सोसायटी में घूमते देखा जा रहा है.
लोगों के जागते ही दीवार फांदकर भागे: जैसे ही सोसायटी के लोगों की नींद खुली और हलचल शुरू हुई, बदमाश तुरंत फ्लैट की सीढ़ियों से नीचे उतरे और सोसायटी की दीवार फांदकर फरार हो गए. हालांकि भागने से पहले बदमाशों ने पूरी सोसायटी में घूमकर कई फ्लैटों का जायजा लिया, जिससे साफ है कि वे किसी बड़ी वारदात की फिराक में थे.
सोसायटी में मचा हड़कंप: बदमाशों के फरार होने के बाद सोसायटी के लोग एकत्रित हो गए. लोगों ने अपने स्तर पर बदमाशों का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद सभी निवासी एकजुट होकर थाना कसोला पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी.
शिकायत दर्ज: फ्लैट मालिक डॉ. आनंद ने कसोला थाना पुलिस को लिखित शिकायत दी. शिकायत में बदमाशों द्वारा सोसायटी में घुसकर दरवाजा तोड़ने और संदिग्ध गतिविधियों का विवरण दिया गया. पुलिस ने शिकायत के साथ सीसीटीवी फुटेज भी अपने कब्जे में ले लिया है.
पुलिस जांच में जुटी:थाना कसोला के एसएचओ सतीश कुमार ने बताया कि, “सोसायटी में बदमाशों के घुसने की शिकायत मिली है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है. पुलिस बदमाशों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है. इलाके में सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और आरोपियों को जल्द पकड़ा जाएगा.”
